Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
02.07.17
1095
02.07.17
871
03.07.17
740
03.07.17
669
03.07.17
663
03.07.17
601
03.07.17
575
реклама
реклама
Новости компаний
03.07.17
127
03.07.17
119
03.07.17
91
04.07.17
81
03.07.17
81
04.07.17
77
03.07.17
76
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Интервью | Главные новости

Радиационный фон у пушки-экспоната в центре Архангельска превышал норму в 100 раз

вчера 12:24
1895 5
Накануне ночью в парке Победы работали специалисты МЧС. Радиационный фон у установленного там орудия значительно превышал норму. Отклонения зафиксировал архангелогородец Дмитрий Сурин. Журналист News29 встретился с неравнодушным жителем города.
 
 
 
 
 
 >

Дмитрий, расскажите, с какой целью вы решили измерять радиационный фон?

Дмитрий Сурин: Просто из интереса. Всем известна история с фонтаном. По городу долго ходил слух, что он может излучать радиацию, и именно поэтому его убрали с площади Ленина. Оказалось, что радиационный фон у него в норме. Потом я измерил памятник Ленину, два танка на Троицком проспекте и гранитные блоки на набережной, - здесь тоже никаких отклонений не зафиксировал. Единственное, в два раза оказался выше нормы фон гранитных скамеек у стелы «Город воинской славы». Я не специалист, но знаю, что это не критичное отклонение. Главное не спать на них, и все будет нормально.

Каким прибором вы пользуетесь для своих измерений?

Дмитрий Сурин: Прибор у меня, не сказать, что очень точный, но он официальный, данные в Росреестре о нем есть, и показания с него могут заноситься в официальные документы. Устройство называется дозиметр-радиометр МКС-05 «Терра». Погрешность составляет 15%.

Как проходили замеры у зенитной пушки в парке Победы?

Дмитрий Сурин: Измерить орудие мне предложил товарищ. Проверили ствол, затем оказалось, что у пушки фонят три элемента, два из которых превышают уровень в несколько раз, а один просто зашкаливает. Дозиметр показывал цифры 46,99 микрозивертов в час. Я не специалист, но мне кажется, что этот блок отвечает за настройку уровня.

Почему решили позвонить в МЧС?

Дмитрий Сурин: Решил не сразу. Измерения я проводил днем, потом приехал ещё раз через несколько часов. Вначале думал промолчать, но здравый смысл взял верх, и я позвонил. Понаехало много машин из различных служб, ходили люди в желтых комбинезонах. Специалисты сработали очень оперативно, быстро привезли тягач, и пушку транспортировали в безопасное место на дезактивацию. Скорей всего, радиоактивную деталь просто снимут, и орудие вернут обратно. Мне сказали в МЧС, что фон превышал норму в 100 раз. Обидно, что прошло столько времени. Пушка могла бы и дальше стоять, никто бы не знал, что она таит в себе опасность.

1895 5
3 0
 >
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
JuliaVali
04.07.17
16:03
Павленыч решил притащить эту колымагу, надо было его заставить утаскивать её обратно
 
+ 0 -
Boater
04.07.17
14:36
Установить и наказать виновных. Кто и главное зачем принял решение притащить это говно в сквер? Оно никакого отношения к ВОВ не имеет.
 
+ 0 -
Kedaly
04.07.17
14:30
Дмитрий Сурин обретает славу! Скоро все имя нового героя будут знать как отче наш
 
+ 0 -
Показать все комментарии (5)
Главные новости | Лента новостей Все новости
Радиационный фон в архангельском парке Победы находится в пределах нормы
Интервью | Новости раздела
 
Радиационный фон у пушки-экспоната в центре Архангельска превышал норму в 100 раз
Радиационный фон у пушки-экспоната в центре Архангельска превышал норму в 100 раз
Накануне ночью в парке Победы работали специалисты МЧС. Радиационный фон у установленного там орудия значительно превышал норму. Отклонения зафиксировал архангелогородец Дмитрий Сурин. Журналист News29 встретился с неравнодушным жителем города.
вчера 12:24
1896 5
JuliaVali: Павленыч решил притащить эту колымагу, надо было его заставить утаскивать её обратно...
 
Алексей Яковлев: «хвостатая» работа четвероногих «нюхачей» незаменима на таможне
Алексей Яковлев: «хвостатая» работа четвероногих «нюхачей» незаменима на таможне
26 июня – День борьбы со злоупотреблением наркотиков и их незаконным оборотом. Весомый вклад вносят кинологи Поморья и их четвероногие подопечные. Про процедуру дрессуры рассказал главный таможенный инспектор кинологического отдела Алексей Яковлев.
22.06.17 10:33
422 4
Boater: Денежные средства с каких пор запрещено провозить? Сейчас же не 80-е. ...
 
В Архангельске появится первый в области остановочный комплекс нового поколения
В Архангельске появится первый в области остановочный комплекс нового поколения
В областном центре состоялась встреча главы города с бизнесменами. В ходе дискуссии в числе прочих обсуждался вопрос обустройства остановок системами оповещения о времени прибытия автобусов. Свое видение решения задачи предложили рекламщики.
15.06.17 15:41
1984 15
Юлия С.: ничего себе! до Архангельска дошёл прогресс))...
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080