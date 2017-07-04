Радиационный фон у пушки-экспоната в центре Архангельска превышал норму в 100 раз

Дмитрий, расскажите, с какой целью вы решили измерять радиационный фон?

Дмитрий Сурин: Просто из интереса. Всем известна история с фонтаном. По городу долго ходил слух, что он может излучать радиацию, и именно поэтому его убрали с площади Ленина. Оказалось, что радиационный фон у него в норме. Потом я измерил памятник Ленину, два танка на Троицком проспекте и гранитные блоки на набережной, - здесь тоже никаких отклонений не зафиксировал. Единственное, в два раза оказался выше нормы фон гранитных скамеек у стелы «Город воинской славы». Я не специалист, но знаю, что это не критичное отклонение. Главное не спать на них, и все будет нормально.

Каким прибором вы пользуетесь для своих измерений?

Дмитрий Сурин: Прибор у меня, не сказать, что очень точный, но он официальный, данные в Росреестре о нем есть, и показания с него могут заноситься в официальные документы. Устройство называется дозиметр-радиометр МКС-05 «Терра». Погрешность составляет 15%.

Как проходили замеры у зенитной пушки в парке Победы?

Дмитрий Сурин: Измерить орудие мне предложил товарищ. Проверили ствол, затем оказалось, что у пушки фонят три элемента, два из которых превышают уровень в несколько раз, а один просто зашкаливает. Дозиметр показывал цифры 46,99 микрозивертов в час. Я не специалист, но мне кажется, что этот блок отвечает за настройку уровня.

Почему решили позвонить в МЧС?

Дмитрий Сурин: Решил не сразу. Измерения я проводил днем, потом приехал ещё раз через несколько часов. Вначале думал промолчать, но здравый смысл взял верх, и я позвонил. Понаехало много машин из различных служб, ходили люди в желтых комбинезонах. Специалисты сработали очень оперативно, быстро привезли тягач, и пушку транспортировали в безопасное место на дезактивацию. Скорей всего, радиоактивную деталь просто снимут, и орудие вернут обратно. Мне сказали в МЧС, что фон превышал норму в 100 раз. Обидно, что прошло столько времени. Пушка могла бы и дальше стоять, никто бы не знал, что она таит в себе опасность.