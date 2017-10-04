Агентство ЗАГС приглашает северян принять участие в поэтическом конкурсе

Агентство ЗАГС Архангельской области объявляет творческий конкурс на лучшее выразительное чтение стихотворений собственного сочинения «Семья, в которой счастлив я». Конкурс посвящен 100-летнему юбилею органов ЗАГС России и проводится в целях укрепления семейных ценностей и духовно-нравственных традиций, через привлечение талантливых авторов и с помощью поэтического творчества способствовать популяризации и утверждению значимости роли семьи в российском обществе.

Стать участниками конкурса могут как начинающие, так и уже публикующиеся авторы старше 18 лет, пишущие стихи на русском языке. На конкурс принимаются авторские поэтические произведения на тему семьи и любви.

Конкурс проводится с 1 октября по 25 ноября 2017 года в 2 этапа.

Для участия в первом (отборочном) туре необходимо в срок до 1 ноября 2017 года прислать стихотворное произведение, автором которого вы являетесь, на адрес электронной почты агентства ЗАГС: zags@dvinaland.ru, или на почтовый адрес: г. Архангельск, пр.Троицкий 49, 163004, с обязательной пометкой «Поэтический конкурс». В письме необходимо указать контактную информацию: имя, фамилию, отчество, возраст, город проживания, номер телефона, адрес электронной почты.

Авторы отобранных стихотворений примут участие во втором туре, который состоится 25 ноября 2017 года в 14.00 на базе Архангельской областной научной библиотеки имени Н.А.Добролюбова. Во втором этапе поморским поэтам предстоит выразительно прочитать свое стихотворение со сцены.

Победители конкурса будут награждены грамотами, а также ценными подарками. Главный приз за первое место – путевка на отдых в лесном отеле «Голубино».

Более подробную информацию, заявку об участии и положение о конкурсе можно посмотреть на странице официального сайта агентства ЗАГС Архангельской области.

Телефон для справок: (8182) 201-400.