Архангельск: Культура

Около 500 человек пришли в кинокомплекс «Русь» посмотреть «Рай» Андрея Кончаловского. Пускали по приглашениям и без попкорна. Новая картина получила «Серебряного льва» на Венецианском кинофестивале за лучшую режиссерскую работу.

В России картину еще никто не видел. Северяне стали первыми зрителями, благодаря дружеским отношениям, которые сложились у Кончаловского с архангельским губернатором после съемок картины о кенозерском почтальоне Алексее Тряпицыне.



- Я заметил, как изменилась ваша моральная траектория. Когда мы встретились в первый раз, вы воспринимали свою должность с некоторым опасением, а теперь вошли во вкус и получаете творческое удовольствие. Человек начал творить и это видно, - сказал режиссер главе Поморья Игорю Орлову.



Андрей Кончаловский сообщил журналистам, что после съемок в Архангельской области картины о почтальоне Тряпицыне он начал новую жизнь в кинематографе.



- Очень рад, что после съемок картины к Кенозеру было приковано особое внимание, люди увидели божественную красоту природы, тишину, которая важней любой музыки.



Любопытно, что на показ фильма «Рай» приехал герой фильма Алексей Тряпицын. Он по-прежнему живет в Кенозерье, добирался до Архангельска два дня.



В центре драматической картины Кончаловского «Рай» стоят три человеческие судьбы. У каждого героя своя история, своя правда, с которой каждой из них предстал перед Богом. Их жизни неразрывно связаны с разрушающей силой под названием война. Русская эмигрантка Ольга (в её роли снялась жена режиссера Юлия Высоцкая) принимает участие во Французском сопротивлении, предатель Жюль и офицер СС Хельмут – каждый из них пытается построить вокруг себя рай, однако кому-то из них придется попасть в ад на земле и пройти его, чтобы возможно оказаться в раю небесном.



- Я не ожидал, что будет такого рода фильм. Когда он уже складываться стал, то я понял, что это абсолютно новый для меня жанр, который похож на литературу, на роман, а мои фильмы обычно ближе к музыке. Этот фильм получился об очень сложной проблеме. Ее сложность в том, что мы часто не знаем где добро, а где зло. Мы часто встречаемся с людьми, которые делают зло, а они думают, что делают великое добро, например террористы. В моей картине непонятно кто хороший, а кто злодей.



Следующий фильм Кончаловский посвятит великому Микеланджело. Его он намерен снимать в Италии, а героев планирует искать прямо на улицах Тосканы.



Фильм "Рай" вошёл в шорт-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Отметим, что в прошлом году приз в этой номинации взял фильм "Сын Саула", который также посвящен теме холокоста.