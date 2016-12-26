наверх
Новости Архангельска
26 декабря, понедельник 21:41
$60.85
63.54
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
23.12.16
Почта России успешно обрабатывает рекордные объемы отправлений в пиковый период
137
23.12.16
Итальянский язык, новая группа с нуля! Начало занятий - 11 января
106
23.12.16
Ирина Третьякова назначена коммерческим директором макрорегиона Северо-Запад Tele2
86
25.12.16
В Росгвардии рекомендуют жителям Поморья активней использовать портал госуслуг
74
25.12.16
Кадастровики рассказали специалистам об особенностях учета отдельных видов объектов
68
23.12.16
В Детской школе искусств № 5 «Рапсодия» завершились Дни фортепианной музыки
66
22.12.16
Tele2 упакует новогодние подарки северян
55
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Андрей Кончаловский: После съёмок в Поморье я начал новую жизнь в кинематографе

Около 500 человек пришли в кинокомплекс «Русь» посмотреть «Рай» Андрея Кончаловского. Пускали по приглашениям и без попкорна. Новая картина получила «Серебряного льва» на Венецианском кинофестивале за лучшую режиссерскую работу.
В России картину еще никто не видел. Северяне стали первыми зрителями, благодаря дружеским отношениям, которые сложились у Кончаловского с архангельским губернатором после съемок картины о кенозерском почтальоне Алексее Тряпицыне.
 
- Я заметил, как изменилась ваша моральная траектория. Когда мы встретились в первый раз, вы воспринимали свою должность с некоторым опасением, а теперь вошли во вкус и получаете творческое удовольствие. Человек начал творить и это видно, - сказал режиссер главе Поморья Игорю Орлову.  
 
Андрей Кончаловский сообщил журналистам, что после съемок в Архангельской области картины о почтальоне Тряпицыне он начал новую жизнь в кинематографе.
 
- Очень рад, что после съемок картины к Кенозеру было приковано особое внимание, люди увидели божественную красоту природы, тишину, которая важней любой музыки.
 
Любопытно, что на показ фильма «Рай» приехал герой фильма Алексей Тряпицын. Он по-прежнему живет в Кенозерье, добирался до Архангельска два дня.
 
В центре драматической картины Кончаловского «Рай» стоят три человеческие судьбы. У каждого героя своя история, своя правда, с которой каждой из них предстал перед Богом. Их жизни неразрывно связаны с разрушающей силой под названием война. Русская эмигрантка Ольга (в её роли снялась жена режиссера Юлия Высоцкая) принимает участие во Французском сопротивлении, предатель Жюль и офицер СС Хельмут – каждый из них пытается построить вокруг себя рай, однако кому-то из них придется попасть в ад на земле и пройти его, чтобы возможно оказаться в раю небесном.
 
- Я не ожидал, что будет такого рода фильм. Когда он уже складываться стал, то я понял, что это абсолютно новый для меня жанр, который похож на литературу, на роман, а мои фильмы обычно ближе к музыке. Этот фильм получился об очень сложной проблеме. Ее сложность в том, что мы часто не знаем где добро, а где зло. Мы часто встречаемся с людьми, которые делают зло, а они думают, что делают великое добро, например террористы. В моей картине непонятно кто хороший, а кто злодей. 
 
Следующий фильм Кончаловский посвятит великому Микеланджело. Его он намерен снимать в Италии, а героев планирует искать прямо на улицах Тосканы. 

Фильм "Рай" вошёл в шорт-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Отметим, что в прошлом году приз в этой номинации взял фильм "Сын Саула", который также посвящен теме холокоста.
 
версия для печати
  
просмотров: 248
дата: 26.12.16 | 19:00
комментариев: 1
2 1
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Vadimych (1)
Знатно его торкнуло. Братана бы ещё своего подтянул-тоже может просветление обрящет. А то его как солнцем утомило, так никак и не отойдёт. )
26.12.16
21:23
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2016 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080