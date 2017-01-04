Архангельск: Культура

В связи с резким похолоданием, мероприятия VII международного фестиваля «Рождественский Благовест в Архангельске» переносятся с набережной Северной Двины в здание Архангельского городского культурного центра.

Архангелогородцев и гостей города ждут 7 января в 12:00 на весёлый рождественский праздник для всей семьи «Святочные кудесенья». В этот же день в 17:00 состоится праздничная рождественская программа «Святись, святись Великий день!» с участием московского фольклорного ансамбля «Карагод».

Фольклорный ансамбль «Карагод» - это уникальный творческий коллектив, в составе которого профессиональные певцы и музыканты. Необычный и запоминающийся вокал солисток, многоголосие ансамбля, оригинальный репертуар, современные динамичные аранжировки, яркое сценическое воплощение и интерактив – слагаемые успеха этого коллектива.



Отметим, что причиной переноса мероприятий стали сильные морозы.