Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
20.09.17
927
19.09.17
691
20.09.17
607
20.09.17
595
19.09.17
546
19.09.17
543
20.09.17
528
реклама
реклама
Новости компаний
20.09.17
595
19.09.17
169
19.09.17
151
19.09.17
147
19.09.17
144
19.09.17
136
20.09.17
91
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Культура | Главные новости

Ансамбль «Дивованье» выступит на международном фестивале в Нарьян-Маре

вчера 23:28
88 0
«Аргиш надежды» («Енава мюд») вновь собирает творческое сообщество и поклонников народной музыки и танцев, увлекательных ритмов, красивых мелодий, ярких аранжировок и проникновенного вокала.
 >
«Аргиш надежды» («Енава мюд») вновь собирает творческое сообщество и поклонников народной музыки и танцев, увлекательных ритмов, красивых мелодий, ярких аранжировок и проникновенного вокала.

На три дня с 6 по 8 октября столица Заполярья будет раскрашена сиянием национального колорита и положительных эмоций. В этом году «Аргиш надежды» посвящен Году экологии в России и Году добра в НАО, его девиз - «Добрая энергия Арктики», а объединяет он представителей всех Арктических регионов России. 
 
Поморье представит группа артистов «Народного самодеятельного коллектива» ансамбля народной песни и танца «Дивованье» молодёжного культурного центра «Луч». За годы своей концертной и просветительской деятельности, коллектив стал олицетворением и неотъемлемой частью хорового, ансамблевого и вокально-исполнительского культурного наследия города Архангельска.

Следует отметить, что за свой творческий путь, коллектив добился больших результатов и является лауреатом фестиваля патриотической песни, победителем фестиваля творческой молодёжи городов героев и городов воинской славы России, победителем всероссийского конкурса народной песни.

В репертуаре ансамбля используются произведения областей северо-запада России, духовные песнопения церковной епархии в обработке и в аутентичном формате, а также произведения советских и российских авторов, что отображает многогранность и сохранение формы хорового и ансамблевого голосоведения в лучших традициях жанровой стилистики в сопровождении народных инструментов, фортепиано и а-capello. 
 
Автор: minmolsport29
88 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
В судьбу затяжного строительства речного вокзала в Архангельске вмешались археологи
Культура | Новости раздела
 
Ансамбль «Дивованье» выступит на международном фестивале в Нарьян-Маре
Ансамбль «Дивованье» выступит на международном фестивале в Нарьян-Маре
«Аргиш надежды» («Енава мюд») вновь собирает творческое сообщество и поклонников народной музыки и танцев, увлекательных ритмов, красивых мелодий, ярких аранжировок и проникновенного вокала.
вчера 23:28
89
 
Юбилейный сезон Поморская филармония отметит яркими концертами и новыми проектами
Юбилейный сезон Поморская филармония отметит яркими концертами и новыми проектами
В Камерном зале Поморской филармонии состоялась пресс-конференция, посвящённая юбилейному 80-у концертному сезону. Он будет проходить под знаком трех знаменательных дат.
20.09.17 20:15
357
 
Знаменитые полотна Ван Гога оживут в стенах архангельского торгового центра
Знаменитые полотна Ван Гога оживут в стенах архангельского торгового центра
22 сентября в Архангельске начнет работать уникальная мультимедийная выставка «Ван Гог. Живые полотна». Действо развернется в торгово-развлекательном центре «Макси». Организатором выступила компания «МегаФон».
20.09.17 17:26
665
 
Архангельские студотрядовцы покажут таланты на творческом фестивале «Талисман»
Архангельские студотрядовцы покажут таланты на творческом фестивале «Талисман»
Самые творческие представители молодёжных трудовых и студенческих отрядов региона соберутся 22 сентября в актовом зале главного корпуса САФУ им. Ломоносова.
19.09.17 19:46
386
 
Основатель фестиваля «Похвала органу» откроет юбилейный сезон в Архангельске
Основатель фестиваля «Похвала органу» откроет юбилейный сезон в Архангельске
20 сентября в Камерном зале Поморской филармонии стартует традиционный фестиваль классической музыки. Откроет его серией концертов органной музыки основатель международного камерного форума Виктор Ряхин.
19.09.17 12:28
495
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080