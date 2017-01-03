Архангельск: Культура

фото, видео с места события Архангелогородцев приглашают в АГКЦ на праздничные рождественские программы В связи с резким похолоданием мероприятия VII международного фестиваля «Рождественский Благовест» переносятся с набережной Северной Двины в Архангельский городской культурный центр. Архангелогородцев и гостей города ждут 7 января в 12:00 на весёлый рождественский праздник для всей семьи «Святочные кудесенья».



В этот же день в 17:00 в АГКЦ пройдет праздничная рождественская программа «Святись, святись Великий день!» с участием московского фольклорного ансамбля «Карагод».



Фольклорный ансамбль «Карагод» - это уникальный творческий коллектив, в составе которого профессиональные певцы и музыканты. Необычный и запоминающийся вокал солисток, многоголосие ансамбля, оригинальный репертуар, современные динамичные аранжировки, яркое сценическое воплощение и интерактив – слагаемые успеха этого коллектива.



Вход свободный. Архангельск, проезд Приорова, 2, тел. 20-39-19. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: АГКЦ просмотров: 454

дата:

комментариев:

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 1 | закрыть