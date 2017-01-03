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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Архангелогородцев приглашают в АГКЦ на праздничные рождественские программы

В связи с резким похолоданием мероприятия VII международного фестиваля «Рождественский Благовест» переносятся с набережной Северной Двины в Архангельский городской культурный центр.
Архангелогородцев и гостей города ждут 7 января в 12:00 на весёлый рождественский праздник для всей семьи «Святочные кудесенья».

В этот же день в 17:00 в АГКЦ пройдет праздничная рождественская программа «Святись, святись Великий день!» с участием московского фольклорного ансамбля «Карагод».

Фольклорный ансамбль «Карагод» - это уникальный творческий коллектив, в составе которого профессиональные певцы и музыканты. Необычный и запоминающийся вокал солисток, многоголосие ансамбля, оригинальный репертуар, современные динамичные аранжировки, яркое сценическое воплощение и интерактив – слагаемые успеха этого коллектива.
 
Вход свободный. Архангельск, проезд Приорова, 2, тел. 20-39-19.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: АГКЦ
просмотров: 454
дата: 03.01.17 | 15:54
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