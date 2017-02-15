наверх
Новости Архангельска
15 февраля, среда 11:48
$57.74
61.30
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
12.02.17
В Росгвардии в день создания лицензионно-разрешительной службы подвели итоги работы
88
11.02.17
Архангельские приставы заставили нотариуса прекратить прием граждан в квартире
70
12.02.17
Институт страховых представителей «РГС-Медицина»
67
11.02.17
Машино-место официально признано объектом недвижимости
66
10.02.17
Купить квартиру в новостройках Архангельска и Северодвинска стало проще и дешевле
66
11.02.17
Крупнейшие застройщики Архангельской области подтвердили свое участие в стройфоруме
49
12.02.17
Вести Поморья снимут репортаж о проблемах участия в программе поддержки заемщиков
39
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

В Поморской филармонии архангелогородцы услышат «золотую эру» скрипичного искусства

Камерный зал превратится в скрипичное королевство, где дадут концерт лауреаты международных конкурсов Карэн Шахгалдян и Екатерина Леденёва. «Короли скрипки» - вторая программа цикла концертов армянских музыкантов.

Музыканты исполнят сочинения Генрика Венявского (Польша) и Фрица Крейслера (Австрия) – скрипачей и композиторов, оказавших огромное влияние на музыкальную жизнь своего времени. 

«Вальс-каприс», «Полонез ре мажор», «Мазурка», «Скерцо-тарантелла» - вас уже тянет танцевать? А погрузиться в «Воспоминания о Москве»? Это сочинения Генрика Венявского, которые прозвучат в скрипичном королевстве Кирхи.

Зрители услышат также «Романтическую колыбельную», «Славянскую фантазию», «Три старинных венских вальса» и другие произведения Фрица Крейслера. 

Карэн Шахгалдян - один из самых заметных музыкантов современной России. Окончил Московскую консерваторию в классе профессора Виктора Третьякова и аспирантуру у заслуженного деятеля искусств Майи Глезаровой. Лауреат конкурса Пабло Сарасате в Памплоне. Посетил с концертами более 200 городов по всему миру, выступая в самых известных концертных залах – от  Carnegie Hall в Нью-Йорке до  Suntory Hall в Токио. С 2006 года Карэн Шахгалдян участник Трио имени Хачатуряна.

Выпускница Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, пианистка Екатерина Леденёва - лауреат 1-ой премии Международного конкурса пианистов в Сульмоне (Италия). Гастролирует во многих городах России, Литвы, Латвии, Франции, Бельгии, Италии, Испании, Швеции, выступая как с сольными концертами, так и с камерными и симфоническими оркестрами. Творческое сотрудничество музыкантов возникло ещё в школьные годы, и теперь они дают концерты во многих странах Европы и в лучших залах России. 

Архангельские зрители услышат прославленных исполнителей 19 февраля в 16 часов. 

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: Филармония
просмотров: 73
дата: 15.02.17 | 10:50
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080