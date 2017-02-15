Архангельск: Культура

Камерный зал превратится в скрипичное королевство, где дадут концерт лауреаты международных конкурсов Карэн Шахгалдян и Екатерина Леденёва. «Короли скрипки» - вторая программа цикла концертов армянских музыкантов.

Музыканты исполнят сочинения Генрика Венявского (Польша) и Фрица Крейслера (Австрия) – скрипачей и композиторов, оказавших огромное влияние на музыкальную жизнь своего времени.

«Вальс-каприс», «Полонез ре мажор», «Мазурка», «Скерцо-тарантелла» - вас уже тянет танцевать? А погрузиться в «Воспоминания о Москве»? Это сочинения Генрика Венявского, которые прозвучат в скрипичном королевстве Кирхи.

Зрители услышат также «Романтическую колыбельную», «Славянскую фантазию», «Три старинных венских вальса» и другие произведения Фрица Крейслера.

Карэн Шахгалдян - один из самых заметных музыкантов современной России. Окончил Московскую консерваторию в классе профессора Виктора Третьякова и аспирантуру у заслуженного деятеля искусств Майи Глезаровой. Лауреат конкурса Пабло Сарасате в Памплоне. Посетил с концертами более 200 городов по всему миру, выступая в самых известных концертных залах – от Carnegie Hall в Нью-Йорке до Suntory Hall в Токио. С 2006 года Карэн Шахгалдян участник Трио имени Хачатуряна.

Выпускница Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, пианистка Екатерина Леденёва - лауреат 1-ой премии Международного конкурса пианистов в Сульмоне (Италия). Гастролирует во многих городах России, Литвы, Латвии, Франции, Бельгии, Италии, Испании, Швеции, выступая как с сольными концертами, так и с камерными и симфоническими оркестрами. Творческое сотрудничество музыкантов возникло ещё в школьные годы, и теперь они дают концерты во многих странах Европы и в лучших залах России.



Архангельские зрители услышат прославленных исполнителей 19 февраля в 16 часов.