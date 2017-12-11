Архангельск присоединится к всероссийскому фестивалю городской среды
сегодня 13:01
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Всероссийский зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять» будет проходить в областном центре с 15 декабря по 10 апреля 2018 года.
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11 декабря, пн 14:29
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$58.53
€70.43
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Главная задача фестиваля – вовлечение населения в реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды».
Праздничные мероприятия пройдут на тех площадках, которые были благоустроены в ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Напомним, в текущем году в городе Архангельске было благоустроено 21 дворовая и 3 общественных территории.
Первое городское мероприятие пройдет 17 декабря в 13:30 на площади перед культурным центром «Северный». В этот день зажжется главная елка Северного округа.
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