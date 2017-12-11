Архангельск присоединится к всероссийскому фестивалю городской среды

Всероссийский зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять» будет проходить в областном центре с 15 декабря по 10 апреля 2018 года.

Главная задача фестиваля – вовлечение населения в реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды».

Праздничные мероприятия пройдут на тех площадках, которые были благоустроены в ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, в текущем году в городе Архангельске было благоустроено 21 дворовая и 3 общественных территории.

Первое городское мероприятие пройдет 17 декабря в 13:30 на площади перед культурным центром «Северный». В этот день зажжется главная елка Северного округа.