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Культура | Главные новости

Архангельск присоединится к всероссийскому фестивалю городской среды

сегодня 13:01
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Всероссийский зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять» будет проходить в областном центре с 15 декабря по 10 апреля 2018 года.
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Фото: kcc.org.ru

Главная задача фестиваля – вовлечение населения в реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды».

Праздничные мероприятия пройдут на тех площадках, которые были благоустроены в ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, в текущем году в городе Архангельске  было благоустроено 21 дворовая и 3 общественных территории.

Первое городское мероприятие пройдет 17 декабря в 13:30 на площади перед культурным центром «Северный». В этот день зажжется главная елка Северного округа.

Автор: solivei27
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Архангельск присоединится к всероссийскому фестивалю городской среды
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