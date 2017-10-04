Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
02.10.17
1193
02.10.17
1184
02.10.17
1161
03.10.17
897
03.10.17
827
03.10.17
810
03.10.17
682
реклама
реклама
Новости компаний
02.10.17
204
02.10.17
192
02.10.17
180
02.10.17
146
03.10.17
120
02.10.17
118
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Культура | Главные новости

Архангельская область попала в пятёрку городов России для этнического отдыха

сегодня 17:10
95 0
Аналитики проанализировали предварительные итоги интернет-голосования премии National Geographic Traveler Awards-2017. Архангельская область с 17 процентами голосов пока занимает четвертое место в номинации «Российский этнический отдых».
 >
Фото: travel.rambler.ru
В первой пятерке также Бурятия (32 процента), Татарстан (24 процента), Ямало-Ненецкий автономный округ (21 процента) и Ингушетия (6 процента).
 
Камчатка, Карелия и Алтайский край лидируют в номинации «Российский приключенческий отдых», а Ленинградская, Московская и Псковская области – в номинации «Российский экскурсионный отдых». Хакасия, Коми и Приморье лидируют в номинации «Российский экологический отдых», а Алтайский край, Кубань и Республика Алтай впереди в номинации «Российский оздоровительный отдых».
 
Для пляжного отдыха за рубежом впереди Греция, для семейного отдыха – Кипр, для экскурсионного – Италия, для горнолыжного – Австрия, для гастрономического и агротуризма – Грузия, для приключенческого отдыха – Аргентина, для оздоровительного – Израиль, для экзотического – Япония, а открытием года считают Китай.

Интернет-голосование премии National Geographic Traveler Awards 2017 проходит с 22 мая по 15 октября.
95 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
С 10 декабря меняется расписание поездов по маршруту Котлас - Архангельск
Культура | Новости раздела
 
Архангельская область попала в пятёрку городов России для этнического отдыха
Архангельская область попала в пятёрку городов России для этнического отдыха
Аналитики проанализировали предварительные итоги интернет-голосования премии National Geographic Traveler Awards-2017. Архангельская область с 17 процентами голосов пока занимает четвертое место в номинации «Российский этнический отдых».
сегодня 17:10
96
 
В Архангельском музее ИЗО живые образы «мертвых душ» представят слепым
В Архангельском музее ИЗО живые образы «мертвых душ» представят слепым
Выставка «Мертвые души – живые образы» - это уникальная возможность тактильного знакомства с гротескными арт-объектами, символизирующими образы помещиков из бессмертного произведения классика.
сегодня 14:14
154
 
Управления культуры и молодежной политики Архангельска проводит «горячую линию»
Управления культуры и молодежной политики Архангельска проводит «горячую линию»
Сегодня с 17 до 18 часов в ходе прямой линии, которая будет организована в редакции газеты «Архангельск – город воинской славы», на вопросы горожан ответит начальник управления культуры и молодежной политики Наталья Ивановна Зарубина.
сегодня 09:43
249
 
Международный фестиваль стран Арктики завершил прием фильмов
Международный фестиваль стран Арктики завершил прием фильмов
Картины присланы в Архангельск со всего мира и разных уголков России. Всего на фестиваль поступило более 250 работ.
вчера 17:58
207
 
Красоты Пинежья представлены на международной фотовыставке в Москве
Красоты Пинежья представлены на международной фотовыставке в Москве
В Москве 30 сентября в Дарвиновском музее состоялось открытие выставки лучших работ первого фото- и видеоконкурса «Путешествуя – помогай»  от Международного Центра Ответственного Туризма.
вчера 16:04
306
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080