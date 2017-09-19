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Культура | Главные новости

Архангельские студотрядовцы покажут таланты на творческом фестивале «Талисман»

сегодня 19:46
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Самые творческие представители молодёжных трудовых и студенческих отрядов региона соберутся 22 сентября в актовом зале главного корпуса САФУ им. Ломоносова.
 
 
 
 
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Фестиваль отрядных талантов «Талисман» пройдёт уже в юбилейный пятый раз и по традиции организуется штабом молодёжных трудовых отрядов Архангельской области при поддержке Северного Арктического Федерального университета имени М.В. Ломоносова.

Целью его проведения является выявление наиболее талантливых творческих коллективов и представителей из числа молодежных трудовых и студенческих отрядов Архангельской области.

Участники фестиваля будут выступать в четырёх предложенных номинациях: вокал, танцевальный и инструментальный номера, оригинальный жанр.

Также в этом году выделена специальная номинация: визуальное искусство. Она посвящена юбилею фестиваля отрядных талантов «Талисман». Участникам было предложено снять видеоролик на тему «Раз, два, три, четыре, ПЯТЬ!».

Заявки на фестиваль подали 18 отрядов, но в финал смогут попасть только самые достойные номера. В каждой номинации будут определены призёры и победители, которые будут награждены дипломами и памятными призами.

Кто же станет лучшим в каждой номинации, узнаем 22 сентября. Начало в 18 часов. Подробности - ВКонтакте.

Автор: shabsso29
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