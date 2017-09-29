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Культура | Главные новости

Архангельский Минкульт наложил вето на спекталь Виктора Панова о революции

сегодня 12:27
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Режиссеру Молодежного театра Виктору Панову запретили ставить спектакль «Поминание», посвященный 100-летию Октябрьской революции. Информация об этом появилась сегодня на официальной страничке театра в соцсети.
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Фото: arh.mk.ru
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29 сентября в официальной группе Молодежного театра ВКонтакте опубликовано сообщение, смысл которого сводится к тому, что региональный минкульт фактически запретил режиссеру Виктору Панову ставить спектакль, посвященный юбилею Октябрьской революции. Постановка называется «Поминание», в ней используются стихи Александра Блока, Анны Ахматовой, Максимилиана Волошина, Владимира Высоцкого, Ивана Бунина.

Интересно то, что спектакль полностью создается на собственные деньги театра. Сегодня Виктор Панов собирает журналистов на пресс-конференцию, на которой, видимо, будет развернуто озвучена позиция худрука. От комментариев по телефону режиссер отказался.

Напомним, летом в театре прошли обыски. Сотрудники управления экономической безопасности изъяли бухгалтерскую отчетность учреждения за несколько лет, а затем вызывали сотрудников на допросы. 

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Архангельский Минкульт наложил вето на спекталь Виктора Панова о революции
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