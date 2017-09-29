Архангельский Минкульт наложил вето на спекталь Виктора Панова о революции

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29 сентября, пятница 12:37
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29 сентября в официальной группе Молодежного театра ВКонтакте опубликовано сообщение, смысл которого сводится к тому, что региональный минкульт фактически запретил режиссеру Виктору Панову ставить спектакль, посвященный юбилею Октябрьской революции. Постановка называется «Поминание», в ней используются стихи Александра Блока, Анны Ахматовой, Максимилиана Волошина, Владимира Высоцкого, Ивана Бунина.
Интересно то, что спектакль полностью создается на собственные деньги театра. Сегодня Виктор Панов собирает журналистов на пресс-конференцию, на которой, видимо, будет развернуто озвучена позиция худрука. От комментариев по телефону режиссер отказался.
Напомним, летом в театре прошли обыски. Сотрудники управления экономической безопасности изъяли бухгалтерскую отчетность учреждения за несколько лет, а затем вызывали сотрудников на допросы.
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