Архангельский Минкульт наложил вето на спекталь Виктора Панова о революции

Режиссеру Молодежного театра Виктору Панову запретили ставить спектакль «Поминание», посвященный 100-летию Октябрьской революции. Информация об этом появилась сегодня на официальной страничке театра в соцсети.

29 сентября в официальной группе Молодежного театра ВКонтакте опубликовано сообщение, смысл которого сводится к тому, что региональный минкульт фактически запретил режиссеру Виктору Панову ставить спектакль, посвященный юбилею Октябрьской революции. Постановка называется «Поминание», в ней используются стихи Александра Блока, Анны Ахматовой, Максимилиана Волошина, Владимира Высоцкого, Ивана Бунина.

Интересно то, что спектакль полностью создается на собственные деньги театра. Сегодня Виктор Панов собирает журналистов на пресс-конференцию, на которой, видимо, будет развернуто озвучена позиция худрука. От комментариев по телефону режиссер отказался.

Напомним, летом в театре прошли обыски. Сотрудники управления экономической безопасности изъяли бухгалтерскую отчетность учреждения за несколько лет, а затем вызывали сотрудников на допросы.