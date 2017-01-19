Архангельск: Культура

Образцовый детский театр кукол «Сюрприз» завоевал высшую награду на международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Dreamfest», проходившем в Казани.

Успех юным северянам принесла постановка «Правда о Шише», поставленная по сказкам Бориса Шергина. Примечательно, что спектаклю в этом году исполняется пять лет.

В этом авторском исполнении спектакль был показан на творческом форуме в последний раз. Дело в том, что некоторые юные артисты являются выпускниками театра.

Детским театрам кукол редко удаётся первенствовать на различных конкурсах и фестивалях – слишком уж специфическое искусство.



- Ребята играли так, как не играли все пять лет: задорно, легко, непринужденно, заразительно, - прокомментировала выступление «сюрпризовцев» руководитель театра Ольга Половцева.

