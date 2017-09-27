Архангельский драмтеатр откроет юбилейный сезон благотворительной акцией

В дни старта нового сезона в фойе театра пройдет благотворительная ярмарка от артистов, а также в кассе будет организован сбор средств для паллиативного отделения детской областной клинической больницы.

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Архангельский театр драмы уже пять лет сотрудничает с детской областной больницей – проводит праздники и оказывает благотворительную поддержку. В прошлом году театр драмы инициировал сбор средств в пользу только что открывшегося паллиативного отделения детской областной клинической больницы, в котором сейчас находятся родители вместе с детьми с неизлечимыми заболеваниями.

«При открытии отделения мы столкнулись с проблемами, связанными с его обустройством. К сожалению, невозможно всего финансово предусмотреть. Мы обязаны сделать каждый день ребёнка, чье заболевание мы не в силах вылечить, радостным и светлым», – отметил главный врач паллиативного отделения Олег Низовцев.

Акция в прошлом году прошла с успехом – к ней подключились СМИ, зрители театра и горожане. На собранные средства театр драмы приобрёл предметы уюта и быта для детей с тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями всех возрастов.

В новом театральном сезоне театр решил возобновить акцию, так как поддержка детям нужна на постоянной основе. В дни открытия сезона (30 сентября, 1 октября) в театре будет работать Благотворительная ярмарка. Зрители спектакля «Амфитрион», который откроет новый сезон, смогут купить хенд-мейд изделия от артистов Драматического, Кукольного и Молодёжного театров - броши, блокноты, значки и т.д. На вырученные средства будут также приобретены необходимые для отделения предметы быта и уюта, в том числе для игровой комнаты.

Кроме того, в кассе театра драмы с 27 сентября организован сбор средств в пользу отделения. Сумма пожертвований не ограничена.