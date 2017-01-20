Архангельск: Культура

В феврале архангельских любителей театрального искусства ждёт очередная премьера. Режиссёр Алексей Ермилышев поставил на камерной сцене пьесу французского автора Пьера Нотт «Две дамочки в сторону Севера».

В спектакле - четыре действующих лица. Однако на сцене царят две примы - сёстры преклонного возраста Аннета и Бернадетта, их играют заслуженная артистка России Людмила Советова и Галина Морозова.

Две несколько чудаковатые сестры впервые за 60 лет уезжают из родного города, чтобы выполнить завещание матери – похоронить её прах рядом с могилой отца. Этих двух дам ждёт путешествие, наполненное приключениями, юмором и философскими размышлениями о роли семьи, о жизни и смерти.

Как отметил режиссёр Алексей Ермилышев, это европейская «чёрная» комедия - здесь шутят над темой, которую у нас принято замалчивать. Поэтому для русского уха некоторые шутки будут звучать непривычно.

Пьеса Пьера Нотт строится скорее по законам кинематографа, зрителей ждёт быстрая и эмоциональная смена кадров. Причём в этом условном монтаже участвует и аудитория: во время спектакля актрисы будут обращаться к залу напрямую.

Премьера первой «чёрной комедии» в репертуаре Архангельского театра драмы назначена на 19 февраля.