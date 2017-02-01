Архангельск: Культура

Концертная программа предполагает много "вкусного" в редкой и очень интересной музыке, написанной для фортепиано и струнных. Концерт состоится в 19:00 в Биржевом зале Гостиных дворов.

Камерный оркестр под управлением Владимира Онуфриева и лауреат международных конкурсов, нижегородский пианист Руслан Разгуляев исполнят "Вальс-бостон" грузинского композитора Гии Канчели, широко известного как автора музыки к фильмам «Кин-дза-дза!» и «Мимино».

Другой музыкой, рождённой югом, но звучащей совсем с иным национальным акцентом, будет Концерт таджикского композитора Толибхона Шахиди. Также будет представлен Сергей Прокофьев, но несколько необычным образом. Фортепианные "Мимолётности" в транскрипции Р. Баршая сыграет оркестр, а оркестровые Вальсы Прокофьева исполнит на фортепиано Руслан Разгуляев.

Сотрудничество Камерного оркестра и Руслана Разгуляева зародилось несколько лет назад благодаря нижегородскому фестивалю современной музыки «Картинки с выставки». После исполнения программ с Владимиром Онуфриевым, выступавшим в Нижнем Новгороде в качестве приглашенного дирижера, появилась мысль выступить совместно и в Архангельске. Так, состоялось несколько концертов в рамках турне по Архангельской области и весенний концерт в Гостиных дворах в 2016 году.