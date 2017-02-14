Архангельск: Культура

По словам директора национального парка «Русская Арктика» Александра Кириллова, туристы смогут увидеть сохранившиеся образцы автомобильной, вездеходной и авиационной техники, инсталляции, предметы живой природы и другие артефакты.
Например, экспонатами музея могут стать трактор С-80 и самолёт АНТ-6А, предметы с места зимовки итальянской экспедиции 1899–1900 гг. герцога Абруццкого на острове Рудольфа и американской экспедиции 1901–1902 гг. на острове Алджера, артефакты многочисленных воздушных экспедиций.
По словам губернатора Поморья Игоря Орлова, создание музея под открытым небом – лишь одно из направлений дальнейшего развития нацпарка «Русская Арктика». В частности, планируется, что работы по очистке его территорий доверят бойцам архангельского студенческого отряда.