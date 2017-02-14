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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Арктический музей под открытым небом появится на безлюдном острове

В ближайшее время на Земле Франца Иосифа будет создан музей «Живая история Арктики». Основу экспозиции составит архитектурный ансамбль первой советской полярной станции.

По словам директора национального парка «Русская Арктика» Александра Кириллова, туристы смогут увидеть сохранившиеся образцы автомобильной, вездеходной и авиационной техники, инсталляции, предметы живой природы и другие артефакты.

Например, экспонатами музея могут стать трактор С-80 и самолёт АНТ-6А, предметы с места зимовки итальянской экспедиции 1899–1900 гг. герцога Абруццкого на острове Рудольфа и американской экспедиции 1901–1902 гг. на острове Алджера, артефакты многочисленных воздушных экспедиций.

По словам губернатора Поморья Игоря Орлова, создание музея под открытым небом – лишь одно из направлений дальнейшего развития нацпарка «Русская Арктика». В частности, планируется, что работы по очистке его территорий доверят бойцам архангельского студенческого отряда.

  
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просмотров: 84
дата: 14.02.17 | 16:29
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