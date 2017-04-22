Архангельск: Культура

Открытый областной конкурс детского художественного творчества «Кисточка» проводится один раз в два года. Его цель – поощрение и поддержка одаренных детей в области изобразительного искусства.

В конкурсе приняли участие юные художники Вельского, Каргопольского, Коношского, Шенкурского районов, городов Архангельска и Северодвинска, Вологодской области. Конкурсанты в возрасте от 7 до 21 года представили на суд жюри 275 работ.



Председатель жюри - Шадрунов Сергей Павлович, Заслуженный художник Российской Федерации, член Союза художников России. В состав жюри вошли преподаватели Архангельского колледжа культуры: С.В. Никонов (специальность Живопись), М.С. Кривоносова, А.Б. Щелкунов (специальность Дизайн).



Итоги конкурса были подведены 22 апреля. В Большом зале колледжа состоялась театрализованная церемония открытия выставки и награждение победителей. Жюри приняло решение присудить гран-при конкурса Гавриловой Анжелике (культурный центр "Маймакса", изостудия "Палитра", преподаватель А.С. Батманова).



Специальным дипломом "Краски Арктики" награждена Драчёва Екатерина (руководитель С.Б. Плешкова, ДШИ г. Красавино Вологодской области).



В 2017 году конкурс проводился в рамках Года экологии, и это определило его тему - "Эко- Цвет". Организатор конкурса - Архангельский колледж культуры.



Выставка конкурсных работ будет организована в летний период в областной детской библиотеке им. Гайдара.