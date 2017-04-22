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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Анжелика Гаврилова завоевала гран-при художественного конкурса в Архангельске

Открытый областной конкурс детского художественного творчества «Кисточка» проводится один раз в два года. Его цель – поощрение и поддержка одаренных детей в области изобразительного искусства.
В конкурсе приняли участие юные художники Вельского, Каргопольского, Коношского, Шенкурского районов, городов Архангельска и Северодвинска, Вологодской области. Конкурсанты в возрасте от 7 до 21 года представили на суд жюри 275 работ.

Председатель жюри - Шадрунов Сергей Павлович, Заслуженный художник Российской Федерации, член Союза художников России. В состав жюри вошли преподаватели Архангельского колледжа культуры: С.В. Никонов (специальность Живопись), М.С. Кривоносова, А.Б. Щелкунов (специальность Дизайн).

Итоги конкурса были подведены 22 апреля. В Большом зале колледжа состоялась театрализованная церемония открытия выставки и награждение победителей. Жюри приняло решение присудить гран-при конкурса Гавриловой Анжелике (культурный центр "Маймакса", изостудия "Палитра", преподаватель А.С. Батманова).

Специальным дипломом "Краски Арктики" награждена Драчёва Екатерина (руководитель С.Б. Плешкова, ДШИ г. Красавино Вологодской области).

В 2017 году конкурс проводился в рамках Года экологии, и это определило его тему - "Эко-Цвет". Организатор конкурса - Архангельский колледж культуры.

Выставка конкурсных работ будет организована в летний период в областной детской библиотеке им. Гайдара.
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автор: sch
просмотров: 72
дата: 22.04.17 | 18:52
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