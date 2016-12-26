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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Более 70 юных северян станут участниками мюзикла «Волк и семеро козлят»

Постановка на стихи Юрия Энтина и композитора Алексея Рыбникова станет новогодним подарком для зрителей от образцового коллектива детского театра эстрады «Страна чудес».

Более 70-ти юных артистов примут участие в спектакле-мюзикле «Волк и семеро козлят». Главные роли в спектакле исполняют: Татьяна Тельтевская – Мама, Владимир Торопов – Волк. Отметим, что одного из козлят играет Давид Литовченко, именно он в декабре выступил на канале «Россия» в шоу «Синяя птица. Кастинг».

В мюзикле также задействованы обучающиеся образцового детского театра костюма «Каприз». Коллекции костюмов народной тематики будут обыграны в ряде сцен, например, когда события происходят на ярмарке.

«Совместные постановки всегда очень интересны, так как рождают что-то новое, такой своеобразный синтез. Появляются новые друзья, а это всегда полезно для творческого коллектива», - отметила педагог Юлия Павлюкова

Эта одновременно грустная и веселая сказочная история доставит огромное удовольствие тем, кто в ней участвует и тем, кто её будет смотреть.

Новогодний мюзикл «Волк и семеро козлят» можно будет увидеть на сцене Дворца детского и юношеского творчества 27 декабря в 15:00.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: gbjyth
просмотров: 45
дата: 26.12.16 | 17:41
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