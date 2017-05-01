Архангельск: Культура

Вокальный ансамбль Aragvi Band накануне вечером закрыл Большой Пасхальный фестиваль Поморской филармонии музыкальной программой "Многая лета".

Ото Ковзиридзе, Коба Чепходзе, Лаша Кервалидзе, Иракли Абжандадзе (ставшие знаменитыми как тбилисский «Театральный квартет») и художественный руководитель коллектива Кети Габисиани подарили северянам тепло пленительной Грузии. Зрителям открылся мир мегрельских песен, старый клён стучался в стекло и приглашал на прогулку, богатство прожитых лет сияло в сердцах, кроны бессонных и влюбленных тополей шумели над головами.