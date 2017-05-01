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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Большой Пасхальный фестиваль в Архангельске закрылся под грузинскую музыку

Вокальный ансамбль Aragvi Band накануне вечером закрыл Большой Пасхальный фестиваль Поморской филармонии музыкальной программой "Многая лета".
Ото Ковзиридзе, Коба Чепходзе, Лаша Кервалидзе, Иракли Абжандадзе (ставшие знаменитыми как тбилисский «Театральный квартет») и художественный руководитель коллектива Кети Габисиани подарили северянам тепло пленительной Грузии. Зрителям открылся мир мегрельских песен, старый клён стучался в стекло и приглашал на прогулку, богатство прожитых лет сияло в сердцах, кроны бессонных и влюбленных тополей шумели над головами.  
 
«Расцветай под солнцем, Грузия моя!» - без пронзительной «Тбилисо» грузинский вечер представить сложно. Под сводами Кирхи звучал древний хорал VI века, грузинский тропарь Пасхи, гурийская песня «Мир Вам», удивительная «Многая лета». Черная ласточка принесла вести о героях, ушедших защищать Родину, а старинные легенды на мгновения обретали очертания, чтобы поделиться своей мудростью. В финале этой грузинской феерии свой парус поднял легендарный Арго, чей курс, как человеческая судьба, лежит дальше Млечного пути. 
 
 
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автор: Филармония
просмотров: 91
дата: 01.05.17 | 19:03
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