Архангельск: Культура

Ото Ковзиридзе, Коба Чепходзе, Лаша Кервалидзе, Иракли Абжандадзе (ставшие знаменитыми как тбилисский «Театральный квартет») и художественный руководитель коллектива Кети Габисиани подарили северянам тепло пленительной Грузии. Зрителям открылся мир мегрельских песен, старый клён стучался в стекло и приглашал на прогулку, богатство прожитых лет сияло в сердцах, кроны бессонных и влюбленных тополей шумели над головами.
«Расцветай под солнцем, Грузия моя!» - без пронзительной «Тбилисо» грузинский вечер представить сложно. Под сводами Кирхи звучал древний хорал VI века, грузинский тропарь Пасхи, гурийская песня «Мир Вам», удивительная «Многая лета». Черная ласточка принесла вести о героях, ушедших защищать Родину, а старинные легенды на мгновения обретали очертания, чтобы поделиться своей мудростью. В финале этой грузинской феерии свой парус поднял легендарный Арго, чей курс, как человеческая судьба, лежит дальше Млечного пути.