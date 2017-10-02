Центры микрозаймов покинут остановки общественного транспорта в Архангельске

Новости по теме Более 30 незаконных ларьков снесут в Архангельске до конца года

В соответствии с федеральным законом, в 2012 году в Архангельске была разработана схема размещения нестационарных торговых объектов. В них разрешается вести только торговлю непродовольственными и продовольственными товарами, банковские услуги предлагать запрещено.

Большинство центров микрозаймов появились как раз после 2012 года, таким образом предприниматели уже тогда знали, что располагатьсяв уличных ларьках противозаконно. Всем собственникам объектов уже разосланы соответствующие уведомления.

- Владельцам павильонов предлагается перепрофилировать свой бизнес. Например, вместо офиса центра микрозаймов, располагающегося на остановке у торгового центра «Полярный», в скором времени откроется павильон, где можно будет купить кофе на вынос и свежую выпечку, - рассказала News29 начальник управления торговли и услуг населению администрации Архангельска Ирина Любова,

Сами микрофинансовые организации могут переехать в торговые центры или офисные здания. Ларьки, которые установлены без соответствующих договоров с министерством имущественных отношений или с администрацией города, подлежат сносу. До конца года в Архангельске исчезнет около 30 таких объектов.