Чиновники отрицают запреты на спектакль в Молодёжном театре Архангельска
сегодня 17:26
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Министр культуры Архангельской области Вероника Яничек разъяснила ситуацию со скандалом вокруг «революционной» постановки Виктора Панова.
Со слов регионального министра культуры, 11 сентября худрук Молодежного театра обратился с просьбой согласовать сделку посредством взаимосвязанных договоров на 900 тысяч рублей на создание постановки между индивидуальным предпринимателем Виктором Пановым и Виктором Пановым как художественным руководителем Архангельского молодежного театра. "Конечно, я оставила это без удовлетворения, поскольку 31-й статьей 44-го федерального закона установлен прямой запрет на заключение сделок, в которых усматривается конфликт интересов", - сообщила Вероника Яничек.
Кроме того, министр культуры Архангельской области отметила, что ни о каком запрете на создание литературно-музыкальной композиции «Поминание» Архангельского молодежного театра, о которой говорит Виктор Петрович Панов, не может быть и речи. У министерства культуры нет на это никаких полномочий.
Напомним, что информация о запрете
спектакля о революции в Архангельском молодежном театре появилась сегодня в группе храма Мельпомены.
18:32