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Культура | Главные новости

Чиновники отрицают запреты на спектакль в Молодёжном театре Архангельска

сегодня 17:26
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Министр культуры Архангельской области Вероника Яничек разъяснила ситуацию со скандалом вокруг «революционной» постановки Виктора Панова.
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Фото: fotopic.org
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Со слов регионального министра культуры, 11 сентября худрук Молодежного театра обратился с просьбой согласовать сделку посредством взаимосвязанных договоров на 900 тысяч рублей на создание постановки между индивидуальным предпринимателем Виктором Пановым и Виктором Пановым как художественным руководителем Архангельского молодежного театра. "Конечно, я оставила это без удовлетворения, поскольку 31-й статьей 44-го федерального закона установлен прямой запрет на заключение сделок, в которых усматривается конфликт интересов", - сообщила Вероника Яничек. 

Кроме того, министр культуры Архангельской области отметила, что ни о каком запрете на создание литературно-музыкальной композиции «Поминание» Архангельского молодежного театра, о которой говорит Виктор Петрович Панов, не может быть и речи. У министерства культуры нет на это никаких полномочий. 

Напомним, что информация о запрете спектакля о революции в Архангельском молодежном театре появилась сегодня в группе храма Мельпомены.  
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Boater
29.09.17
18:32
Так пусть вместо себя другую сторону подставит, лучше всего в роли худрука. Тогда конфликта интересов не будет. Обращайтесь, если что. )
 
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Чиновники отрицают запреты на спектакль в Молодёжном театре Архангельска
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