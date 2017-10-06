Дни джаза в Архангельске за три осенних дня объединят все современные виды искусств
сегодня 21:57
15
0
В этом году Дни джаза пройдут с 19 по 21 октября. В орбиту фестиваля попадал широкий спектр творческих занятий - музыкальная, театральная, танцевальная импровизация, изобразительное искусство, музейное и этнографическое дело, перформанс, инсталляции.
В программе фестиваля
предполагается выступление архангельских музыкантов и гостей
фестиваля из России и Испании, Литвы, Израиля, США, Швейцарии. В три фестивальных дня гостей ждут мастер - классы и творческие встречи с известными музыкантами, будут организованы выставки известных художников и фотографов, показ новых проектов современной хореографии.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ ДЖАЗА В АРХАНГЕЛЬСКЕ»
19 ОКТЯБРЯ
12.00 БИБЛИОТЕКА САФУ
СЕМИНАР «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В МУЗЫКАЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ»
ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
18.30 КАМЕРНЫЙ ЗАЛ ПОМОРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
ЛЕОНИД ВИНЦКЕВИЧ
– РОЯЛЬ ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ (КУРСК)
НИКОЛАЙ ВИНЦКЕВИЧ
– САКСОФОНЫ (КУРСК)
БОРИС АНДРИАНОВ
– ВИОЛОНЧЕЛЬ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ (МОСКВА)
20 ОКТЯБРЯ
14.00АРХАНГЕЛЬСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ЛЕКЦИЯ О ДЖАЗЕ – «ДЖАЗ В РОССИИ 95 ЛЕТ» КИРИЛЛ МОШКОВ
(МОСКВА)
АГКЦ
18.30
ВЫСТАВКА КАРТИН - ANGELONTALVA
(ИСПАНИЯ)
ВИДЕО-ИНСТАЛЛЯЦИЯ - АРТАРКТИКА СЕРГЕЙ ЖИГАЛЬЦОВ (АРХАНГЕЛЬСК)
19.00
I ОТДЕЛЕНИЕ
«ARKHANGELSKJAZZFRIENDS»
(АРХАНГЕЛЬСК)
ANGELONTALVA
– ГИТАРА (ИСПАНИЯ)
ДУЭТ «PRIOT»
(МОСКВА)
II ОТДЕЛЕНИЕ
«АНСАМБЛЬ МОСКОВСКИХ КОМПОЗИТОРОВ»
(МОСКВА)
III ОТДЕЛЕНИЕ
«АРТ-АНСАМБЛЬ»
(АРХАНГЕЛЬСК) – ФОЛК ПРОЕКТ«ТО ДА СЁ»
(ВОЛОГДА)
ВИДЕО-АРТ – СЕРГЕЙ ЖИГАЛЬЦОВ (АРХАНГЕЛЬСК)
21.00 РЕСТОРАН «ПОЧТОВАЯ КОНТОРА» - КОНЦЕРТЫ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ
АНСАМБЛЬ ИГОРЯ ГОРЬКОВОГО
(АРХАНГЕЛЬСК)
ДЖЕМ – СЕЙШЕН УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
21 ОКТЯБРЯ
13.00АРХАНГЕЛЬСКИЕ ГОСТИНЫЕ ДВОРЫ
ВИДЕО-ИНСТАЛЛЯЦИЯ – ВЛАДИМИР ТАРАСОВ
(ЛИТВА)
19.00
IОТДЕЛЕНИЕ
«LIVEPEOPLEENSENBLE»
(МОСКВА)
IIОТДЕЛЕНИЕ
MORDY FERBER &LENNY SENDERSKY
(США - ИЗРАИЛЬ)& BAND (АРХАНГЕЛЬСК)
III ОТДЕЛЕНИЕ
ВЛАДИМИР ТАРАСОВ
(ЛИТВА) &КРУГЛЫЙ БЭНД
(МОСКВА)
21.00 РЕСТОРАН «ПОЧТОВАЯ КОНТОРА» - КОНЦЕРТЫ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ
BERNARDSCHWENTER
- БАНДЖО (ШВЕЙЦАРИЯ) &BAND (АРХАНГЕЛЬСК)
ДЖЕМ – СЕЙШЕН УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
22 ОКТЯБРЯ 12.00
АГКЦ
КОНЦЕРТ «ДЕТИ В ДЖАЗЕ»
17.00 ЗДАНИЕ ТИПОГРАФИИ - ГАЗЕТЫ «ПРАВДА СЕВЕРА»
КОНЦЕРТ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ–ПРОЕКТ «КООПЕРАТОР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ГРУППА«KUBIKMAGGI»
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
ЕЛЕНА СЕРГИЕВСКАЯ
- ВЕДУЩАЯ ФЕСТИВАЛЯ (МОСКВА).