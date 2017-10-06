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Культура | Главные новости

Дни джаза в Архангельске за три осенних дня объединят все современные виды искусств

сегодня 21:57
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В этом году Дни джаза пройдут с 19 по 21 октября. В орбиту фестиваля попадал широкий спектр творческих занятий - музыкальная, театральная, танцевальная импровизация, изобразительное искусство, музейное и этнографическое дело, перформанс, инсталляции.
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В программе фестиваля предполагается выступление архангельских музыкантов и гостей
фестиваля из России и Испании, Литвы, Израиля, США, Швейцарии. В три фестивальных дня гостей ждут мастер - классы и творческие встречи с известными музыкантами, будут организованы выставки известных художников и фотографов, показ новых проектов современной хореографии.
 
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ ДЖАЗА В АРХАНГЕЛЬСКЕ»

19 ОКТЯБРЯ
12.00 БИБЛИОТЕКА САФУ
СЕМИНАР «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В МУЗЫКАЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ»
 
ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
18.30 КАМЕРНЫЙ ЗАЛ ПОМОРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
 
ЛЕОНИД ВИНЦКЕВИЧ – РОЯЛЬ ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ (КУРСК)
НИКОЛАЙ ВИНЦКЕВИЧ – САКСОФОНЫ (КУРСК)
БОРИС АНДРИАНОВ – ВИОЛОНЧЕЛЬ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ (МОСКВА)
 
20 ОКТЯБРЯ
14.00АРХАНГЕЛЬСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ЛЕКЦИЯ О ДЖАЗЕ – «ДЖАЗ В РОССИИ 95 ЛЕТ» КИРИЛЛ МОШКОВ (МОСКВА)
 
АГКЦ
18.30 ВЫСТАВКА КАРТИН - ANGELONTALVA (ИСПАНИЯ)
ВИДЕО-ИНСТАЛЛЯЦИЯ - АРТАРКТИКА СЕРГЕЙ ЖИГАЛЬЦОВ (АРХАНГЕЛЬСК)
19.00
I ОТДЕЛЕНИЕ
«ARKHANGELSKJAZZFRIENDS» (АРХАНГЕЛЬСК)
 
ANGELONTALVA – ГИТАРА (ИСПАНИЯ)
ДУЭТ «PRIOT» (МОСКВА)
 
II ОТДЕЛЕНИЕ
«АНСАМБЛЬ МОСКОВСКИХ КОМПОЗИТОРОВ»(МОСКВА)
 
III ОТДЕЛЕНИЕ
«АРТ-АНСАМБЛЬ» (АРХАНГЕЛЬСК) – ФОЛК ПРОЕКТ«ТО ДА СЁ» (ВОЛОГДА)
ВИДЕО-АРТ – СЕРГЕЙ ЖИГАЛЬЦОВ (АРХАНГЕЛЬСК)
 
21.00 РЕСТОРАН «ПОЧТОВАЯ КОНТОРА» - КОНЦЕРТЫ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ
АНСАМБЛЬ ИГОРЯ ГОРЬКОВОГО (АРХАНГЕЛЬСК)
ДЖЕМ – СЕЙШЕН УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
 
21 ОКТЯБРЯ
13.00АРХАНГЕЛЬСКИЕ ГОСТИНЫЕ ДВОРЫ
ВИДЕО-ИНСТАЛЛЯЦИЯ – ВЛАДИМИР ТАРАСОВ (ЛИТВА)
 
19.00
IОТДЕЛЕНИЕ
«LIVEPEOPLEENSENBLE» (МОСКВА)
 
IIОТДЕЛЕНИЕ
MORDY FERBER &LENNY SENDERSKY(США - ИЗРАИЛЬ)& BAND (АРХАНГЕЛЬСК)
 
III ОТДЕЛЕНИЕ
ВЛАДИМИР ТАРАСОВ (ЛИТВА) &КРУГЛЫЙ БЭНД (МОСКВА)
 
21.00 РЕСТОРАН «ПОЧТОВАЯ КОНТОРА» - КОНЦЕРТЫ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ
BERNARDSCHWENTER - БАНДЖО (ШВЕЙЦАРИЯ) &BAND (АРХАНГЕЛЬСК)
ДЖЕМ – СЕЙШЕН УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
 
22 ОКТЯБРЯ 12.00
АГКЦ КОНЦЕРТ «ДЕТИ В ДЖАЗЕ»
 
17.00 ЗДАНИЕ ТИПОГРАФИИ - ГАЗЕТЫ «ПРАВДА СЕВЕРА»
КОНЦЕРТ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ–ПРОЕКТ «КООПЕРАТОР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ГРУППА«KUBIKMAGGI» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
 
ЕЛЕНА СЕРГИЕВСКАЯ - ВЕДУЩАЯ ФЕСТИВАЛЯ (МОСКВА).
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Дни джаза в Архангельске за три осенних дня объединят все современные виды искусств
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В этом году Дни джаза пройдут с 19 по 21 октября. В орбиту фестиваля попадал широкий спектр творческих занятий - музыкальная, театральная, танцевальная импровизация, изобразительное искусство, музейное и этнографическое дело, перформанс, инсталляции.
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