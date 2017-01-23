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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Добролюбовка не смогла вместить всех желающих посмотреть фильм «Дольше жизни»

Встреча с автором картины, посвященной судьбам детей репрессированных родителей, Дарьей Виолиной проходила в главной библиотеке Архангельской области. Однако актовый зал Добролюбовки не смог вместить всех зрителей.
Фильм "Дольше жизни" посвящен детям, прошедшим страшным этапом со своими мамами, и выросшим за проволокой детских бараков. Это фильм о тех, кто выжил, выстоял, не отрекся и ничего не забыл. Рассказы этих удивительных людей, а среди них Чингиз Айтматов, Тамара Петкевич, Азарий Плисецкий, и сегодня никого не могут оставить равнодушным. И, кажется, будто память длится дольше жизни.

"Встреча с автором Дарьей Виолиной и организаторами не оставила никого равнодушным. Слезы и самые искренние слова, потрясающие впечатления. Настоящая история нашей страны. Названия Гулаговских мест мы должны знать и помнить. АЛЖИР - это Акмолинский лагерь Жён изменников Родины. Цвет нации. Знала про такие ужасные места, в том числе в Казахстане, но узнала еще больше Ужасов. Узнала про Левашовскую Пустошь. Другие места не менее трагичны. СЛОН - Соловецкий лагерь особого назначения. Это Тысячи невинно убиенных женщин и мужчин, погибших детей. На этих местах сегодня мемориалы и Музеи. Волонтёры хранят эту память. Особенно этот фильм надо посмотреть тем, кто прославляет Сталина", - высказзалась после просмотра фильма архангелогородка Анна Андреева. 
 
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просмотров: 99
дата: 23.01.17 | 14:02
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
Vadimych (1)
Измена Родине-тягчайшее преступление.
23.01.17
14:09
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