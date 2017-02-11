Архангельск: Культура

Одной из семи площадок всероссийской художественной выставки «Лики России», объединившей лучших мастеров искусства из 80 городов России, стал областной Дом молодежи. Экспозиция из 31 произведения расположена в выставочном зале учреждения.

Уникальную выставку в Доме молодежи посетили уже более 200 человек. Экспозицию можно увидеть с 9 до 20 часов, обратившись к администратору. Направление произведений – реализм.

Принимаются также заявки на групповые экскурсии. Выставка работает по адресу г.Архангельск, ул. Шубина, 9. Справки по телефону: 8 (8182) 21-47-30. Посещение экспозиции – бесплатное.

Напомним, площадки «Ликов России» разместились в музее ИЗО, Гостиных дворах, Добролюбовке, выставочном зале Союза художников, театре драмы им. М.В. Ломоносова, Марфином доме, музыкальном колледже. С декабря прошлого года ее посетили более 60 тысяч человек.