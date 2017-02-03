наверх
Новости Архангельска
03 февраля, пятница 16:13
$60.09
64.29
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
01.02.17
Минэнерго РФ в последний раз предупредило «Архэнгергосбыт» за миллиардные долги
272
01.02.17
7 хитов по суперценам в магазине «Лес и Дом»
163
26.01.17
В Tele2 установили новые правила
157
01.02.17
1500 человек – «ВКонтакте» с Пенсионным фондом
117
02.02.17
Дольщики получают ключи от квартир в 1-й и 2-й очереди ЖК «Аврора» в Архангельске
94
01.02.17
Росреестр обеспечивает экстерриториальный принцип оказания услуг
91
01.02.17
Архангельское телевидение снимает очередной сюжет о детях военного Архангельска
87
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Дом народного творчества представит свои проекты на концерте «День Домового»

В начале наступившего года Архангельский областной Дом народного творчества обрел постоянный адрес прописки, им стал концертный зал на площади Ленина, 1. 18 февраля в 14:00 в новом творческом доме состоится праздник дня рождения Домового.

Этот маленький добрый охранник жилища станет символом концерта-презентации, который пройдет в концертном зале Дома народного творчества.
Это будет необычный концерт. Озорной старичок Домовой любит хорошо повеселиться, особенно в свой День Рождения, а уж архангельские артисты умеют удивлять. Показать свое мастерство, блеснуть талантами, порадовать Домового яркими выступлениями придут друзья-артисты, участники и зачинщики многочисленных культурных мероприятий и проектов, которые проводит в Архангельске и области Дом народного творчества.

В концерте примут участие одни из лучших коллективов: Архангельская хоровая капелла под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Владимира Максимкова, эстрадный ансамбль «Виктория Гранте» Ирины Олещенко, заслуженный коллектив народного творчества - театр фольклора «Радеюшка» с его неизменным руководителем Зинаидой Поповой, лауреаты конкурса «Хрустальная туфелька» - театрально-хореографическая студия «Росинки».

Вместе на одной сцене выступят юные виртуозы-гармонисты, лауреаты Российских и Международных фестивалей и конкурсов Владимир Серебрянников, Арсений Синюшкин и серебряный призер Международных Дельфийских игр, лауреат Международного музыкального конкурса «Петропавловские ассамблеи» Максим Ломтев. Мы вновь будем аплодировать поморским вокалистам - участнику проекта «Синяя птица. Кастинг» на телеканале «Россия» Давиду Литовченко и золотой медалистке Международных Дельфийских игр Анне Петуховой.

Сюрпризы подготовили и взрослые артисты. Модельное агентство Николая Терюхина представит две коллекции: «Золотую» и «Душа», костюмы которой выполнены из тканей, собранных в экспедициях по Пинежскому, Мезенскому и Каргопольскому районам Архангельской области.

Лауреат Российских и Международных конкурсов Алексей Карпов не только исполнит вокальный номер, но и сыграет на пиле.

Подарком зрителю будет выступление архангельской группы «Неизвестный композитор». Это молодой, процветающий коллектив, исполняющий в основном инструментальную музыку, где народные мотивы изящно переплетаются с элементами рока и классики. Музыканты выступят как сольно, так и совместно с другими участниками концерта. Кстати, в апреле на этой же сцене группа даст оригинальный концерт.

Говорят домовые – большие сладкоежки, поэтому в фойе развернется выставка - продажа северного пряника – козуль. 

  
версия для печати
  
просмотров: 68
дата: 03.02.17 | 15:13
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080