Архангельск: Культура

В начале наступившего года Архангельский областной Дом народного творчества обрел постоянный адрес прописки, им стал концертный зал на площади Ленина, 1. 18 февраля в 14:00 в новом творческом доме состоится праздник дня рождения Домового.

Этот маленький добрый охранник жилища станет символом концерта-презентации, который пройдет в концертном зале Дома народного творчества.

Это будет необычный концерт. Озорной старичок Домовой любит хорошо повеселиться, особенно в свой День Рождения, а уж архангельские артисты умеют удивлять. Показать свое мастерство, блеснуть талантами, порадовать Домового яркими выступлениями придут друзья-артисты, участники и зачинщики многочисленных культурных мероприятий и проектов, которые проводит в Архангельске и области Дом народного творчества.

В концерте примут участие одни из лучших коллективов: Архангельская хоровая капелла под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Владимира Максимкова, эстрадный ансамбль «Виктория Гранте» Ирины Олещенко, заслуженный коллектив народного творчества - театр фольклора «Радеюшка» с его неизменным руководителем Зинаидой Поповой, лауреаты конкурса «Хрустальная туфелька» - театрально-хореографическая студия «Росинки».



Вместе на одной сцене выступят юные виртуозы-гармонисты, лауреаты Российских и Международных фестивалей и конкурсов Владимир Серебрянников, Арсений Синюшкин и серебряный призер Международных Дельфийских игр, лауреат Международного музыкального конкурса «Петропавловские ассамблеи» Максим Ломтев. Мы вновь будем аплодировать поморским вокалистам - участнику проекта «Синяя птица. Кастинг» на телеканале «Россия» Давиду Литовченко и золотой медалистке Международных Дельфийских игр Анне Петуховой.



Сюрпризы подготовили и взрослые артисты. Модельное агентство Николая Терюхина представит две коллекции: «Золотую» и «Душа», костюмы которой выполнены из тканей, собранных в экспедициях по Пинежскому, Мезенскому и Каргопольскому районам Архангельской области.

Лауреат Российских и Международных конкурсов Алексей Карпов не только исполнит вокальный номер, но и сыграет на пиле.

Подарком зрителю будет выступление архангельской группы «Неизвестный композитор». Это молодой, процветающий коллектив, исполняющий в основном инструментальную музыку, где народные мотивы изящно переплетаются с элементами рока и классики. Музыканты выступят как сольно, так и совместно с другими участниками концерта. Кстати, в апреле на этой же сцене группа даст оригинальный концерт.

Говорят домовые – большие сладкоежки, поэтому в фойе развернется выставка - продажа северного пряника – козуль.