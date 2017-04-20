наверх
Новости Архангельска
21 апреля, пятница 01:00
$56.56
60.24
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
19.04.17
Кадастровая палата отвечает на вопросы о получении сведений ЕГРН
181
19.04.17
Назначение пенсии - без отрыва от производства!
172
19.04.17
В кадастровой палате состоялась горячая телефонная линия по услугам Росреестра
170
19.04.17
В Архангельск поступили первые паспорта болельщиков Кубка Конфедераций FIFA 2017
139
19.04.17
Почта России выпустит открытку, посвященную Шерлоку Холмсу
134
19.04.17
Архангельский ОСАГО Центр оформит страховку без очередей и «допов»
126
14.04.17
Итоги опроса: нужен ли стаж для назначения социальной пенсии?
117
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Архангельский театр драмы завершит сезон античной комедией о семейных ценностях

На 11 июня у труппы намечено закрытие 84-го театрального сезона. В эти дни театр покажет премьеру «Амфитрион», в которой переплетутся античный сюжет, супружеские страсти, современные мультимедийные технологии и энергия молодости.

Комедия «Амфитрион» будет поставлена по пьесе немецкого драматурга Петера Хакса (перевод Эллы Венгеровой). В основе сюжета древнегреческая коллизия, комедия о семейных ценностях отношениях и любовном треугольнике, щедро приправленная острым юмором и интимными сценами. Режиссёр премьеры является Владимир Хрущев, главный режиссёр театра "Колесо" им. Г.Б.Дроздова, г. Тольятти.

Пьеса построена по античному сюжету, но действие перенесено в наши дни. В постановке действие разворачивается в приморском городе, в котором жена ждет моряка из долгого плавания.

«Мы концентрируемся на истории одной семьи, истории развития отношений между мужчиной и женщиной. Это очень актуально сегодня, когда мы - мужчины мало уделяем внимания своим женщинам. Постоянно что-то доказываем, работаем, тешим собственное тщеславие и самолюбие, а брак и интимные отношения зачастую становится чистой формальностью. В пьесе поднимаются важные вопросы о семейных ценностях, супружеском долге. А главное – о всеобъемлющей любви, которая разрушает границы рутины! Очень бы хотелось, чтобы семейные пары после спектакля обнялись, сказали, как сильно они друг друга любят, - поделился своими мыслями режиссёр Владимир Хрущев,– Потому что обращаемся мы к современному зрителю, к молодёжи, к молодым семейным парам, чьи «лодки уже бьются о скалы быта и равнодушия».

Зрителей ждёт современный, эффектный, фарсовый спектакль, с яркими персонажами, пластическими номерами, рок и панк музыкой в живом исполнении и фантастической красоты сценографии. Но основной изюминкой спектакля станет видео-контент.

«В «Амфитрионе» мы будем активно использовать видеоинсталяцию и видеоарт. На это нас подвигло то, что у архангельского театра очень мощная аппаратура. Плюс специально к спектаклю будет закуплены дополнительные проекторы. Как показать Древнюю Грецию? Как показать богов Олимпа? Как показать живую ночь? Мультимедийные технологии дают нам массу интересных возможностей! Так что зрителей ждёт актуальный, эффектный спектакль. Думаю, подобного ещё на сцене Архангельского театра не было», - рассказал художник спектакля Анатолий Шикуля.

В спектакле заняты молодые артисты Архангельского театра драмы, только им под силу передать кипение античных страстей, которое происходит у героев пьесы. Для музыкального оформления спектакля специально будут приглашены музыканты, которые своим живым исполнением добавят колориту спектаклю, раскроют основную проблему и весьма порадуют зрителя.


 


 

  
версия для печати
  
Реклама на News29.ru
просмотров: 174
дата: 20.04.17 | 14:56
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080