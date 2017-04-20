Архангельск: Культура

На 11 июня у труппы намечено закрытие 84-го театрального сезона. В эти дни театр покажет премьеру «Амфитрион», в которой переплетутся античный сюжет, супружеские страсти, современные мультимедийные технологии и энергия молодости.

Комедия «Амфитрион» будет поставлена по пьесе немецкого драматурга Петера Хакса (перевод Эллы Венгеровой). В основе сюжета древнегреческая коллизия, комедия о семейных ценностях отношениях и любовном треугольнике, щедро приправленная острым юмором и интимными сценами. Режиссёр премьеры является Владимир Хрущев, главный режиссёр театра "Колесо" им. Г.Б.Дроздова, г. Тольятти.

Пьеса построена по античному сюжету, но действие перенесено в наши дни. В постановке действие разворачивается в приморском городе, в котором жена ждет моряка из долгого плавания.

«Мы концентрируемся на истории одной семьи, истории развития отношений между мужчиной и женщиной. Это очень актуально сегодня, когда мы - мужчины мало уделяем внимания своим женщинам. Постоянно что-то доказываем, работаем, тешим собственное тщеславие и самолюбие, а брак и интимные отношения зачастую становится чистой формальностью. В пьесе поднимаются важные вопросы о семейных ценностях, супружеском долге. А главное – о всеобъемлющей любви, которая разрушает границы рутины! Очень бы хотелось, чтобы семейные пары после спектакля обнялись, сказали, как сильно они друг друга любят, - поделился своими мыслями режиссёр Владимир Хрущев,– Потому что обращаемся мы к современному зрителю, к молодёжи, к молодым семейным парам, чьи «лодки уже бьются о скалы быта и равнодушия».

Зрителей ждёт современный, эффектный, фарсовый спектакль, с яркими персонажами, пластическими номерами, рок и панк музыкой в живом исполнении и фантастической красоты сценографии. Но основной изюминкой спектакля станет видео-контент.

«В «Амфитрионе» мы будем активно использовать видеоинсталяцию и видеоарт. На это нас подвигло то, что у архангельского театра очень мощная аппаратура. Плюс специально к спектаклю будет закуплены дополнительные проекторы. Как показать Древнюю Грецию? Как показать богов Олимпа? Как показать живую ночь? Мультимедийные технологии дают нам массу интересных возможностей! Так что зрителей ждёт актуальный, эффектный спектакль. Думаю, подобного ещё на сцене Архангельского театра не было», - рассказал художник спектакля Анатолий Шикуля.

В спектакле заняты молодые артисты Архангельского театра драмы, только им под силу передать кипение античных страстей, которое происходит у героев пьесы. Для музыкального оформления спектакля специально будут приглашены музыканты, которые своим живым исполнением добавят колориту спектаклю, раскроют основную проблему и весьма порадуют зрителя.







