Архангельск: Культура

фото, видео с места события Две книги архангельских писателей представят в Ломоносовской библиотеке Презентация книг Александра Тутова и Анатолия Беднова «Поморские беседы» и «Казачество на Севере» состоится 29 января в Центральной городской библиотеке имени М.В. Ломоносова. «Поморские беседы-2» - сборник диалогов архангельского писателя и журналиста по наиболее актуальным темам истории и современности: от событий на Украине и в европейских странах до городской топонимики Архангельска, хоккейной команды «Водник» и Маргаритинской ярмарки.



Немало страниц книги посвящено проблемам современной российской литературы, кинематографа, музыки, а также защите доброго имени русских казаков и поморов от нападок «троллей» Интернета. Как и предыдущий сборник бесед, сборник выпущен московским издательством «Сказочная дорога».



Еще один сборник «Казачество на Севере» увидел свет в Красноборском районе. Авторы основной статьи – также Александр Тутов и Анатолий Беднов.



В книге убедительно доказывается, что Русский Север был одним из главных истоков казачества, отсюда шли покорять Сибирь воины Ермака; казаки сыграли значительную роль в обороне северных рубежей России. Авторы прослеживают корни казачества от новгородских ушкуйников, отмечают вклад наших земляков-землепроходцев в освоение Арктики и Сибири. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: cbs просмотров: 112

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