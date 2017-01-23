Архангельск: Культура

«Поморские беседы-2» - сборник диалогов архангельского писателя и журналиста по наиболее актуальным темам истории и современности: от событий на Украине и в европейских странах до городской топонимики Архангельска, хоккейной команды «Водник» и Маргаритинской ярмарки.
Немало страниц книги посвящено проблемам современной российской литературы, кинематографа, музыки, а также защите доброго имени русских казаков и поморов от нападок «троллей» Интернета. Как и предыдущий сборник бесед, сборник выпущен московским издательством «Сказочная дорога».
Еще один сборник «Казачество на Севере» увидел свет в Красноборском районе. Авторы основной статьи – также Александр Тутов и Анатолий Беднов.
В книге убедительно доказывается, что Русский Север был одним из главных истоков казачества, отсюда шли покорять Сибирь воины Ермака; казаки сыграли значительную роль в обороне северных рубежей России. Авторы прослеживают корни казачества от новгородских ушкуйников, отмечают вклад наших земляков-землепроходцев в освоение Арктики и Сибири.