наверх
Новости Архангельска
16 февраля, четверг 13:34
$57.74
61.30
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
11.02.17
Архангельские приставы заставили нотариуса прекратить прием граждан в квартире
95
10.02.17
Купить квартиру в новостройках Архангельска и Северодвинска стало проще и дешевле
79
11.02.17
Машино-место официально признано объектом недвижимости
60
11.02.17
Крупнейшие застройщики Архангельской области подтвердили свое участие в стройфоруме
54
12.02.17
Институт страховых представителей «РГС-Медицина»
42
12.02.17
Вести Поморья снимут репортаж о проблемах участия в программе поддержки заемщиков
36
12.02.17
В Росгвардии в день создания лицензионно-разрешительной службы подвели итоги работы
32
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Эстафету у бутылочного слона примет мамонтенок Люба из позднего палеолита

С 29 марта в музее Художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова можно увидеть необычный экспонат – мамонтенка Любу. Малышу 42 тысячи лет, хотя его биологический возраст составляет лишь месяц.

Он найден на полуострове Ямал в мае 2007 года оленеводом Юрием Худи, который назвал детеныша в честь своей жены. Выставка называется «Находка на краю земли».

По мнению специалистов, мамонтенок отстал от матери, поскользнулся и упал с обрыва в реку, захлебнувшись илом. Интересно, что именно эта среда оказалась тем самым подходящим консервантом, позволившим древнему животному сохраниться до наших дней.

Из-за того, что он оказался сначала в кислой болотистой почве, а затем в условиях вечной мерзлоты, детеныш сохранился полностью. На его теле можно увидеть даже кусочки шерсти. Отметим, что это единственный мамонт, которому удалось так хорошо сохраниться, у Любы нет только хвоста и ушей.

Уникальный экспонат пробудет в Архангельске до 1 июля 2017 года. 

Напомним, в конце января на Красной пристани энтузиасты разобрали бутылочного мамонта, который должен был попасть в Книгу рекордов Гиннеса, как самая большая композиция из пластиковой тары. 
 

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: Марина М.
просмотров: 299
дата: 16.02.17 | 12:26
комментариев: 2
0 1
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Boater (2)
Причем здесь этот бутылочный слон? Кстати, должен был попасть в книгу, а куда попал?
16.02.17
13:17
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Vadimych (1)
Этот оленевод-знатный тролль. :)
16.02.17
12:41
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080