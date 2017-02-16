Архангельск: Культура

С 29 марта в музее Художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова можно увидеть необычный экспонат – мамонтенка Любу. Малышу 42 тысячи лет, хотя его биологический возраст составляет лишь месяц.

Он найден на полуострове Ямал в мае 2007 года оленеводом Юрием Худи, который назвал детеныша в честь своей жены. Выставка называется «Находка на краю земли».

По мнению специалистов, мамонтенок отстал от матери, поскользнулся и упал с обрыва в реку, захлебнувшись илом. Интересно, что именно эта среда оказалась тем самым подходящим консервантом, позволившим древнему животному сохраниться до наших дней.

Из-за того, что он оказался сначала в кислой болотистой почве, а затем в условиях вечной мерзлоты, детеныш сохранился полностью. На его теле можно увидеть даже кусочки шерсти. Отметим, что это единственный мамонт, которому удалось так хорошо сохраниться, у Любы нет только хвоста и ушей.

Уникальный экспонат пробудет в Архангельске до 1 июля 2017 года.



Напомним, в конце января на Красной пристани энтузиасты разобрали бутылочного мамонта, который должен был попасть в Книгу рекордов Гиннеса, как самая большая композиция из пластиковой тары.

