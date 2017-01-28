Архангельск: Культура

Журналисты федерального СМИ
рассказывают, как добраться до Поморской столицы и какие достопримечательности можно увидеть в городе: «Архангельск — родина Снеговика и расписного пряничного лакомства — козули. Есть программы для туристов и у Центра арктических тайн и чудес, музеев-мастерских, где можно попробовать и самостоятельно приготовить сладкий северный пряник».
Далее корреспонденты описывают Жемчужину Беломорья — Соловки, край 300 озер – Кенозерье, который прославил Андрей Кончаловский, устьянскую «Малиновку».
Любопытно, что в последнее время Архангельская область в федеральных СМИ описана далеко не в положительном свете. К примеру, репортаж ВВС
«Мрачная Архангельская: безысходность в отдельно взятой области», письмо-откровение
«Почему я не остаюсь в Котласе».