Архангельск: Культура

фото, видео с места события Федеральные СМИ назвали Поморье краем «зеленой тайги и морской романтики» Уникальные памятники деревянного зодчества, старинные кулинарные рецепты, заповедные Соловки, бескрайние чистейшие озера, - все туристические изюминки Поморья описаны в подробном материале агентства ТАСС.



Далее корреспонденты описывают Жемчужину Беломорья — Соловки, край 300 озер – Кенозерье, который прославил Андрей Кончаловский, устьянскую «Малиновку».



Любопытно, что в последнее время Архангельская область в федеральных СМИ описана далеко не в положительном свете. К примеру,























Журналисты федерального СМИ рассказывают, как добраться до Поморской столицы и какие достопримечательности можно увидеть в городе: «Архангельск — родина Снеговика и расписного пряничного лакомства — козули. Есть программы для туристов и у Центра арктических тайн и чудес, музеев-мастерских, где можно попробовать и самостоятельно приготовить сладкий северный пряник».Далее корреспонденты описывают Жемчужину Беломорья — Соловки, край 300 озер – Кенозерье, который прославил Андрей Кончаловский, устьянскую «Малиновку».Любопытно, что в последнее время Архангельская область в федеральных СМИ описана далеко не в положительном свете. К примеру, репортаж ВВС «Мрачная Архангельская: безысходность в отдельно взятой области», письмо-откровение «Почему я не остаюсь в Котласе». версия для печати просмотров: 22

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