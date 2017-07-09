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Культура | Главные новости

Фестиваль «Тайбола» перешагнул свой экватор

сегодня 13:43
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Накануне журналисты News29 отправились в пресс-тур по фестивальной «Тайболе», которая в этом году раскинулась на самом берегу Северной Двины в Холмогорском районе.
 
 
 
 
 
 
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Встречает «Тайбола» удивительными арт-объектами. Искусно сделаны животные, птицы, корабли из валежника, сухостоя, ивы и топляка. Всего того, что было на этой земле под руками и ногами.
 
В этом году организаторы фестиваля впервые решили сделать его платным. Связывают это с «затыканием бюджетных дыр». Главный организатор фестиваля Илья Кузубов рассказывает, что теперь у «Тайболы» появилась скорая помощь и сотрудники частного охранного предприятия. К слову, охранные услуги стоят примерно как четверть квартиры в Архангельске. В этом году организаторы смогли привезти заграничных артистов. Бразильско-австрийская группа Rocky Leon будоражит своим регги, норвежцы в исторических костюмах показывают гостям особенности культуры викингов и даже гладиаторские поединки.
 
Илья Кузубов назвал эту «Тайболу» самой чистой за всю фестивальную историю. Он связывает это с табличками, которые в непринужденной форме запрещают мусорить, распивать спиртные напитки, разжигать костры, а палатки необходимо ставить исключительно в специальном лагере, который находится у входа в фестивальную зону.
 
На вопрос, что же такое «Тайбола» Илья Кузубов с легкостью отвечает:
 
- Это такой большой маяк, свет во тьме, привлекающий гостей, бывших северодвинцев и архангелогородцев, которые уехали за пределы области. Люди ради фестиваля приезжают обратно. Атмосфера единения и добродушия, пропаганды здорового образа жизни здесь процветает. Кроме того, десятки тематических площадок, удивительные арт-объекты, концертные программы приходятся по души и детям и взрослым, - уверен Илья Кузубов. 
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Фестиваль «Тайбола» перешагнул свой экватор
Фестиваль «Тайбола» перешагнул свой экватор
Накануне журналисты News29 отправились в пресс-тур по фестивальной «Тайболе», которая в этом году раскинулась на самом берегу Северной Двины в Холмогорском районе.
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