Фильм о русском мореплавателе Фёдоре Литке покажут в Северном морском музее

Показ картины «Федор Литке. Бодрствуя, я служу!» пройдет в рамках проекта «Морская синематика». Фильм посвящен знаменитому русскому мореплавателю, организатору Русского географического общества и президенту Академии наук.

В фильм вошли не только неизвестные эпизоды кругосветных путешествий, но и скрытые от широкой публики подробности придворных взаимоотношений, а также драматических противоречий в высших властных кругах России XIX века.

На встрече 29 сентября в 16 часов зрителей ожидает просмотр и обсуждение фильма, а также рассказ об удивительной судьбе выдающегося мореплавателя.