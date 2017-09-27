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Культура | Главные новости

Фильм о русском мореплавателе Фёдоре Литке покажут в Северном морском музее

сегодня 12:56
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Показ картины «Федор Литке. Бодрствуя, я служу!» пройдет в рамках проекта «Морская синематика». Фильм посвящен знаменитому русскому мореплавателю, организатору Русского географического общества и президенту Академии наук.
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Фото: collectionerus.ru

В фильм вошли не только неизвестные эпизоды кругосветных путешествий, но и скрытые от широкой публики подробности придворных взаимоотношений, а также драматических противоречий в высших властных кругах России XIX века.

На встрече 29 сентября в 16 часов зрителей ожидает просмотр и обсуждение фильма, а также рассказ об удивительной судьбе выдающегося мореплавателя. 

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Фильм о русском мореплавателе Фёдоре Литке покажут в Северном морском музее
Фильм о русском мореплавателе Фёдоре Литке покажут в Северном морском музее
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