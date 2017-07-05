Фотовыставка Тамары Щилиной откроется в архангельском музее ИЗО

7 июля в 16 часов в Музее изобразительных искусств открывается персональная фотовыставка Тамары Щилиной «Жизнь как фотомоменты».

Тамара Щилина родилась в Архангельской области и является настоящим классиком фотографии Поморья. Невозможно пройти мимо ее тонких и очень лиричных пейзажей, натюрмортов, удивительно выразительных портретов.

На выставке будут представлены как ранние работы, так и новые снимки, например, экспериментальная серия «Цветные сны». Прекрасная галерея узнаваемых образов «Синий вечер», «В осеннем хороводе», «Рябиновая радость» являются настоящим украшением выставки. Работы Тамары Ивановны в составе клубных коллекций зкспонировались в США, Германии, Голландии, Польше, Норвегии.

Тамара Щилина ветеран Архангельского фотоклуба «Сполохи», член Союза фотохудожников России с 1991 г., участник и лауреат многих региональных, союзных, российских и международных выставок.