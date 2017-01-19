Архангельск: Культура

Для поклонников Поттерианы будет организовано захватывающее игровое действие по сюжетам книг о Гарри Поттере. С помощью Распределяющей Шляпы мальчишек и девчонок традиционно распределят по четырём факультетам Хогвартса.

Главными героями книжной ночи станут профессора Хогвартса – Альбус Дамблдор, Северус Снегг, Минерва Макгоналл, Мадам Трюк, Помона Стебль. Профессора подготовили для юных волшебников самые разнообразные задания и мастер – классы. Ребята буду рисовать собственных драконов, разгадывать анаграммы, мастерить сов и волшебные палочки.



Новоиспечённые студенты Хогвартса должны будут сразиться в викторинах на знание текста книг, пройти испытания левитацией, принять участие в соревнованиях по квиддичу, а также продемонстрировать ловкость, смекалку и находчивость.

Двери Хогвартса в Маймаксанской библиотеке №6, 2 февраля открыты не только для поклонников Гарри Поттера – библиотека ждёт всех желающих в возрасте от 9 до 15 лет 2 февраля в 16 часов.

