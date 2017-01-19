Архангельск: Культура

Главными героями книжной ночи станут профессора Хогвартса – Альбус Дамблдор, Северус Снегг, Минерва Макгоналл, Мадам Трюк, Помона Стебль. Профессора подготовили для юных волшебников самые разнообразные задания и мастер – классы. Ребята буду рисовать собственных драконов, разгадывать анаграммы, мастерить сов и волшебные палочки.
Новоиспечённые студенты Хогвартса должны будут сразиться в викторинах на знание текста книг, пройти испытания левитацией, принять участие в соревнованиях по квиддичу, а также продемонстрировать ловкость, смекалку и находчивость.
Двери Хогвартса в Маймаксанской библиотеке №6, 2 февраля открыты не только для поклонников Гарри Поттера – библиотека ждёт всех желающих в возрасте от 9 до 15 лет 2 февраля в 16 часов.
Международная акция Harry Potter Book Night - «Книжная Ночь Гарри Поттера» проводится по инициативе британского издательства Bloomsbury, которое занимается издательством книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Книжная ночь 2017 года посвящена профессорам Хогвартса. Цель акции - привлечь читателей к чтению книг Джоан Роулинг и изучению ее творчества, а также увлекательно и с пользой провести досуг.