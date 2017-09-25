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Культура | Главные новости

Гигантская архангельская птица счастья украсит студенческий фестиваль в Сочи

сегодня 18:29
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В октябре в Сочи пройдёт всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Вместе с 20 тыс. участников к Чёрному морю отправится делегация из Архангельской области. Визитной карточкой Поморья станет деревянная щепная птица с размахом крыльев 5 метров.
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Масштабному фестивалю, который впервые состоялся в Праге в 1947-м году, этой осенью исполняется 70 лет. За всю историю проект посетило более 360 000 участников. В России глобальный форум пройдёт уже в третий раз, обещая собрать с 14 по 22 октября в городе Сочи 5 тысяч волонтёров, 200 общественных послов и представителей из 150 стран мира. 

«Идея арт-объект проста. Деревянная птица – это символ Севера, а нашу область можно сравнить с открытой книгой – доброжелательная, простая, без интриг и плохих мыслей», - рассказал автор эскизов архангельский художник Александр Менухов. 

Скульптуру возведут мастера фестиваля «Тайбола» под эгидой областного Дома Молодёжи. Функционально - это шкаф, на полках которого гости выставки найдут книги, фотографии, плакаты, спортивные кубки и другие предметы, рассказывающие о молодёжи, культуре и природе Поморья. 
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Гигантская архангельская птица счастья украсит студенческий фестиваль в Сочи
Гигантская архангельская птица счастья украсит студенческий фестиваль в Сочи
В октябре в Сочи пройдёт всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Вместе с 20 тыс. участников к Чёрному морю отправится делегация из Архангельской области. Визитной карточкой Поморья станет деревянная щепная птица с размахом крыльев 5 метров.
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