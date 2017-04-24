Архангельск: Культура

Музыканты использовали в своем клипе кадры телепрограммы "Солнечный город", которую выпускало в начале 90-х годов северодвинское телевидение «К8». Видимо, создатели клипа случайно нашли это видео на просторах глобальной сети.
Отметим, число пародий на «Тает Лед» исчисляется уже десятками. Люди продолжают гадать, в чем же секрет популярности группы. Некоторые утверждают, что песни украинской группы напоминают простые детские стихи, они лишены глубокого смысла и легко запоминаются. Этим и воспользовались музыканты.
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