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Культура | Главные новости

Главный художник Эрмитажа представил свое творчество в Архангельске

сегодня 14:03
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В архангельском изобразительном музее состоялось торжественное открытие фотовыставки «Мрамор–2» Юрия Молодковца — главного фотографа-художника одного из крупнейших музеев мира - Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.
 
 
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Фото: arhcity.ru
Фото: arhcity.ru
В активе фотохудожника более 30 персональных масштабных проектов, с которыми знакома не только Россия, но и Европа. Теперь творчество мастера предстоит увидеть и архангелогородцам. Первыми гостями персональной выставки в числе прочих любителей искусства оказались чиновники и министры.

По словам градноначальника Игоря Годзиша, Архангельск регулярно становится местом проведения выставок очень высокого уровня, во многом благодаря замечательным людям, которые работают в наших музеях.

– В каком-то смысле это отчаянные люди, потому что никогда не знаешь, какую реакцию у горожан вызовет та или иная выставка. Часто проекты вызывают полемику в обществе, но при этом каждое новое событие  такого масштаба и уровня делает город более продвинутым, - отметил глава города. - В Архангельск приезжают талантливые фотографы, художники, скульпторы, представляют нам авторское видение, мы можем соглашаться с ним или нет, но, сформировав своё мнение, становимся чуть просвещеннее. А что касается работ Юрия Молодковца - это, безусловно, очень интересный авторский взгляд.

Заместитель министра культуры Архангельской области Игорь Репневский отметил, что выставка Юрия Молодковца – это начало целой серии проектов, посвященных современной фотографии, которую открывает Государственное музейное объединение «Художественная культура русского Севера».

«Мрамор-2» - серия фотографий, сделанных в музее и парке Гатчинского дворца, языком современной фотографии автор говорит с публикой о классической скульптуре.

- Коллекция скульптур Гатчинского дворца очень разнообразна, она связана с персоналиями русской истории, императорами, героями античности, - рассказал на открытии сам Юрий Молодковец. - Я решил объединить эти скульптуры, снял их как неких жителей Гатчинского дворца, как живых персонажей, неважно, из каких они эпох. Работал со светом, стараясь «оживить» модели.

Фотограф добавил, что Архангельск произвел на него приятное впечатление, и что после знакомства с нашим городом у Юрия Молодковца родилась идея нового фото-проекта.
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Культура | Новости раздела
 
Главный художник Эрмитажа представил свое творчество в Архангельске
Главный художник Эрмитажа представил свое творчество в Архангельске
В архангельском изобразительном музее состоялось торжественное открытие фотовыставки «Мрамор–2» Юрия Молодковца — главного фотографа-художника одного из крупнейших музеев мира - Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.
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