Главный кинозлодей Валерий Баринов рассказал архангелогородцам о любви и театре

Народный артист России Валерий Баринов много работает. Трудится в Малом театре, играет в сериалах. Его коронные роли – это образы злодеев и мерзавцев. К слову, Баринов не раз доказывал, что может играть любых персонажей, в том числе и положительных. Накануне в Архангельском драматическом театре он исполнил роль нейтральную – читал одну из самых романтических, интригующих повестей гения русской словесности - «Метель». Специально для выступления народного артиста Валерия Баринова дирижер Владимир Онуфриев собрал симфонический оркестр из сорока музыкантов.- Первое отделение - просто восторг! Повесть Пушкина «Метель» в сопровождении камерного оркестра, просто два в одном: слово и музыка... Зритель то проваливается в пучину текста, то подхватывается музыкой и выныривает. Прекрасный дуэт получился - артист и оркестр, как будто уже много раз выступали вместе, - делится впечатлениями зрительница Надежда Петрова.Во втором отделении Баринов от прозы перешел к поэтическому искусству. Его программа под названием «Я любил и Я изведал» собрала под своим сводом сочетание искрометных историй актёра о закулисье своей творческой биографии с проникновенным чтением стихов Есенина, Пастернака, Бродского. Баринов не смог обойти стороной милый его сердцу театр. «Я очень люблю театр. Это совершенно особое место. Здесь актер чувствует себя иначе, чем за кулисами. Если у вас болит зуб, и вы вышли на сцену, то там вы забудете о зубной боли. Здесь забывается обо всём», - поделился со зрителями своими чувствами актер.Баринов отметил, что зрители и артисты идут на спектакль как на войну. Одни мечтают победить, а другие мечтают быть побежденными. «Зритель как бы скептически не относился к актеру, мечтает, чтобы его захватило действо, за которое он заплатил. Когда эмоции зрителя и актера встречаются, начинается чудо театра. Это бесценно», - подчеркнул Валерий Баринов.