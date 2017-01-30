Архангельск: Культура

В 2017 году питерской рок-группе «Пилот» исполняется 20 лет. Юбилейный тур охватит более 50 городов. Архангельск станет первым в этом праздничном списке концертов.

Группа «Пилот» всегда желанный гость на поморской земле. Коллектив неоднократно выступал здесь как с сольными концертами, так и на сцене фестиваля «Мост». Именно поэтому музыкантами было принято решение провести так называемый «нулевой» концерт тура в Архангельске.

Рокеры не спешат раскрывать всех секретов, но уже известно, что для двадцатилетия были выбраны самые известные и любимые фанатами песни.

20 лет - дата внушающая уважение, ведь далеко не каждому музыкальному коллективу удается столько времени не распадаться и оставаться актуальным. За все это время «пилоты» из компании простых любителей «побренчать на гитарах» превратились в настоящих профессионалов и мастеров своего дела

Подготовка к «Двадцатничку» длилась весь 2016 год, коллектив даже специально взял длительную паузу в выступлениях, играя концерты намного реже обычного. Застать в этом году полноценные сеты поклонники смогли только во время летних фестивалей.

Специально к двадцатилетию будет выпущено юбилейное издание, представляющее из себя полноцветную иллюстрированную книгу с полной информацией о группе и ее дискографии. К книге будет прилагаться диск, в который войдут лучшие песни за всю историю коллектива в новой, акустической версии и флэшка с архивными фотографиями и видеозаписями.

Всех поклонников коллектива ждут 4 февраля в 18:00 в «М33». «Двадцатничек» «Пилота» обещает стать поистине грандиозным событием. Организатором этого концерта выступило event-агентство «Субота».