Архангельск: Культура

Музыканты выступят 14 февраля в архангельском драмтеатре с программой «Лучшее». Это популярные песни Ромы Зверя в новой обработке, сыгранные мощным живым составом.

Для группы "Звери" акустика это всегда эксперимент, так будет и на этот раз. Очевидная фишка этой программы — балалайка, которую возьмет в руки гитарист группы "Звери" Герман Осипов. Он окончил Гнесинку по классу балалайки и наконец-то сможет показать себя в этом амплуа.

«Акустика это всегда момент проверки — себя в первую очередь. За моей спиной на сцене будут стоять 7 профессионалов, которые играют качественную музыку, и она меня перевоплощает, - рассказывает Рома Зверь. — В такие моменты я и пою по-другому, и ощущаю сцену, музыку по-другому».

В этих концертах группа "Звери" решила сделать акцент на свете и отказаться от всех спецэффектов, чтобы сосредоточить все внимание зрителей на музыке. Это будут главные хиты и пара сюрпризов, вся хитрость — в аранжировках.

«Мы хотим добиться такого впечатления, что, вот, собрались на сцене музыканты и играют красивую музыку. Мы сразу ставим сами себя в определенные стилистические рамки. Ничего, кроме музыки, от такого формата ожидать не нужно, - говорит лидер группы "Звери". — Первые полчаса этой программы публика точно будет находиться в каком-то оцепенении. Это момент привыкания к нам — новым».

"Звери" будут играть в компании профессиональных музыкантов-перкуссионистов и духовиков, они покажут практически театральную выверенность, зритель услышит историю, наполненную совершенно новыми для группы "Звери" звуками и аранжировками. Всегда хорошо выставленный свет и технические составляющие позволят еще больше проникнуться в глубину концерта, на котором будет уютная, камерная и почти домашняя атмосфера.

Рома Зверь находится на пике творческой формы, он исполнит песни из любимых альбомов: «Голод», «Районы-кварталы », «Когда мы вместе, никто не круче», «Дальше», «Музы».

Организатором выступления является концертное агентство "Make Music" при поддержке event-агентства "Субота". Концерт состоится 14 февраля в 19:00.