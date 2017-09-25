Группа «Кукрыниксы» заглянет в Архангельск, чтобы попрощаться со своими фанатами

История группы "Кукрыниксы" подходит к концу. Сейчас музыканты играют прощальные концерты по всей стране. Распад состоится весной 2018 года. После финального гастрольного тура на базе «Кукрыниксов» будет создан проект под названием «Горшенев». Прекращение существования под прежним брендом Алексей Горшенёв объясняет тем, что союз карикатуристов, в честь которого была названа группа, - это «во многом чуждые и совсем чужие люди». Напомним, что группа просуществовала 20 лет, начав свою историю в 1997 году.



16 декабря со сцены «М33» прозвучат все лучшие хиты за двадцатилетнюю историю коллектива. Начало в 19:00. Организатором мероприятия является концертное агенство "MoZart".