Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
23.09.17
1851
24.09.17
742
23.09.17
608
24.09.17
485
23.09.17
299
24.09.17
279
23.09.17
243
реклама
реклама
Новости компаний
23.09.17
227
23.09.17
221
23.09.17
217
23.09.17
213
23.09.17
205
23.09.17
199
23.09.17
190
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Культура | Главные новости

Группа «Кукрыниксы» заглянет в Архангельск, чтобы попрощаться со своими фанатами

сегодня 10:47
88 0
Музыкальный коллектив завершает свою историю серией прощальных концертов. В Архангельске знаковое для поклонников творчества Алексея Горшенева событие состоится 16 декабря в клубе «М33».
 >
Фото: hetrets.livejournal.com

История группы "Кукрыниксы" подходит к концу. Сейчас музыканты играют прощальные концерты по всей стране. Распад состоится весной 2018 года. После финального гастрольного тура на базе «Кукрыниксов» будет создан проект под названием «Горшенев». Прекращение существования под прежним брендом Алексей Горшенёв объясняет тем, что союз карикатуристов, в честь которого была названа группа, - это «во многом чуждые и совсем чужие люди». Напомним, что группа просуществовала 20 лет, начав свою историю в 1997 году. 

16 декабря со сцены «М33» прозвучат все лучшие хиты за двадцатилетнюю историю коллектива. Начало в 19:00. Организатором мероприятия является концертное агенство "MoZart". 

 

Автор: Антон З.
88 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Под Архангельском иномарка с шестью пассажирами улетела в речку. Двое детей погибло
Культура | Новости раздела
 
Главный кинозлодей Валерий Баринов рассказал архангелогородцам о любви и театре
Главный кинозлодей Валерий Баринов рассказал архангелогородцам о любви и театре
Народный артист России приехал в Архангельск с программой из двух частей. Он привез в областной центр пушкинскую «Метель» и поэтический цикл. Со сцены звучали стихи Бориса Пастернака, Сергея Есенина, Иосифа Бродского, Арсения Тарковского.
сегодня 10:52
58
 
Группа «Кукрыниксы» заглянет в Архангельск, чтобы попрощаться со своими фанатами
Группа «Кукрыниксы» заглянет в Архангельск, чтобы попрощаться со своими фанатами
Музыкальный коллектив завершает свою историю серией прощальных концертов. В Архангельске знаковое для поклонников творчества Алексея Горшенева событие состоится 16 декабря в клубе «М33».
сегодня 10:47
89
 
Ансамбль «Дивованье» выступит на международном фестивале в Нарьян-Маре
Ансамбль «Дивованье» выступит на международном фестивале в Нарьян-Маре
«Аргиш надежды» («Енава мюд») вновь собирает творческое сообщество и поклонников народной музыки и танцев, увлекательных ритмов, красивых мелодий, ярких аранжировок и проникновенного вокала.
21.09.17 23:28
473
 
Юбилейный сезон Поморская филармония отметит яркими концертами и новыми проектами
Юбилейный сезон Поморская филармония отметит яркими концертами и новыми проектами
В Камерном зале Поморской филармонии состоялась пресс-конференция, посвящённая юбилейному 80-у концертному сезону. Он будет проходить под знаком трех знаменательных дат.
20.09.17 20:15
428
 
Знаменитые полотна Ван Гога оживут в стенах архангельского торгового центра
Знаменитые полотна Ван Гога оживут в стенах архангельского торгового центра
22 сентября в Архангельске начнет работать уникальная мультимедийная выставка «Ван Гог. Живые полотна». Действо развернется в торгово-развлекательном центре «Макси». Организатором выступила компания «МегаФон».
20.09.17 17:26
955
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080