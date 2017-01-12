Архангельск: Культура

Напомним, что он режиссер-постановщик спектакля-лауреата Национальной театральной премии «Золотая Маска» «Вертеп», спектаклей-номинантов на эту премию «Машенька и медведь», «Хамлет, датский принц». Лауреат премии Правительства Российской Федерации им. Федора Волкова - за плодотворное творческое развитие традиций театра кукол и за создание Архангельского театра кукол как субъекта общероссийской и международной культурной деятельности (2008 г.). В театре служит с 1968 года.
«Талантливые земляки, деятели искусства - это гордость и достояние нашего региона. Их вклад в развитие культуры Поморья огромен. Благодаря Дмитрию Александровичу в Архангельском театре кукол созданы прекрасные спектакли, которые в разные годы получали высокую оценку профессионального сообщества и всегда были любимы юными зрителями и взрослыми поклонниками театра. Это изумительные по искренности и театральному мастерству спектакли», - поздравил с получением высокой награды Алексей Павлов, заместитель министра культуры Архангельской области.
13:44