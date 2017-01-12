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Архангельск: Культура

     

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Художественный руководитель Архангельского театра кукол удостоился ордена дружбы

Указом Президента РФ Дмитрий Лохов награжден орденом дружбы за заслуги в развитии отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.
Напомним, что он режиссер-постановщик спектакля-лауреата Национальной театральной премии «Золотая Маска» «Вертеп», спектаклей-номинантов на эту премию «Машенька и медведь», «Хамлет, датский принц». Лауреат премии Правительства Российской Федерации им. Федора Волкова - за плодотворное творческое развитие традиций театра кукол и за создание Архангельского театра кукол как субъекта общероссийской и международной культурной деятельности (2008 г.). В театре служит с 1968 года.

«Талантливые земляки, деятели искусства - это гордость и достояние нашего региона. Их вклад в развитие культуры Поморья огромен. Благодаря Дмитрию Александровичу в Архангельском театре кукол созданы прекрасные спектакли, которые в разные годы получали высокую оценку профессионального сообщества и всегда были любимы юными зрителями и взрослыми поклонниками театра. Это изумительные по искренности и театральному мастерству спектакли», - поздравил с получением высокой награды Алексей Павлов, заместитель министра культуры Архангельской области. 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Марина М.
просмотров: 304
дата: 12.01.17 | 12:36
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
Vadimych (1)
За такое надо давать орден "За заслуги перед отечеством" Он и логичнее и весомее. А орденами Дружбы дипломатов надо награждать-это их профиль.
12.01.17
13:44
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