Архангельск: Культура

фото, видео с места события Исторический логотип Поморской филармонии заменили трендовым Новый логотип, по задумке авторов, представляет собой "сердце музыки". Он объединяет сразу несколько образов, главными из которых являются орган и сердце. Однако северяне не оценили креатив нового руководства филармонии.



- Со сменой директора возникло много новаторских идей и проектов. В том числе, изменение фирменного стиля Поморской филармонии. Это касается не только самого логотипа, но и оформления афиш, абонементов, табличек, визиток. Изменения будут в стиле оформления постов в социальных сетях и на официальном сайте, - сообщила пресс-секретарь Поморской филармонии Надежда Волкова.



Пользователи соцсети неоднозначно восприняли новый логотип:



"Старый логотип сердцу роднее. Он как-то живее выглядел, нежели новый" ( Елизавета Берсеневская).



"Музыка более сложна, состоит не только из ритма, но и мелодии. Логотип неудачный, примитивный! Для примера - логотип Венской филармонии, сразу чувствуется красота и гармония музыки и соответствующее к музыке отношение" (Ольга Полякова).





"Наверное, подобное упрощение требуется в современном концептуально-рекламно-дизайнерском мире, но выглядит, действительно, как наскальная живопись" ( Наташа Янковская). "Логотип современный, концептуальный. А вензеля и колоски - пережиток прошлого тысячелетия" (Анна Святославова).

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года известный в Архангельске активист и креативщик, бывший директор центра творческих инициатив «Футурист» Василий Ларионов занял пост руководителя Поморской филармонии. В местных СМИ эта информация не афишировалась. Любопытно, что Поморскую филармонию уже накрыл ряд нововведений.- Со сменой директора возникло много новаторских идей и проектов. В том числе, изменение фирменного стиля Поморской филармонии. Это касается не только самого логотипа, но и оформления афиш, абонементов, табличек, визиток. Изменения будут в стиле оформления постов в социальных сетях и на официальном сайте, - сообщила пресс-секретарь Поморской филармонии Надежда Волкова.Пользователи соцсети неоднозначно восприняли новый логотип: версия для печати просмотров: 167

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