Архангельск: Культура

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года известный в Архангельске активист и креативщик, бывший директор центра творческих инициатив «Футурист» Василий Ларионов
занял пост руководителя Поморской филармонии. В местных СМИ эта информация не афишировалась. Любопытно, что Поморскую филармонию уже накрыл ряд нововведений.
- Со сменой директора возникло много новаторских идей и проектов. В том числе, изменение фирменного стиля Поморской филармонии. Это касается не только самого логотипа, но и оформления афиш, абонементов, табличек, визиток. Изменения будут в стиле оформления постов в социальных сетях и на официальном сайте, - сообщила пресс-секретарь Поморской филармонии Надежда Волкова.
Пользователи соцсети неоднозначно восприняли новый логотип:
"Старый логотип сердцу роднее. Он как-то живее выглядел, нежели новый" (Елизавета Берсеневская).
"Музыка более сложна, состоит не только из ритма, но и мелодии. Логотип неудачный, примитивный! Для примера - логотип Венской филармонии, сразу чувствуется красота и гармония музыки и соответствующее к музыке отношение" (Ольга Полякова).
"Логотип современный, концептуальный. А вензеля и колоски - пережиток прошлого тысячелетия" (Анна Святославова).
"Наверное, подобное упрощение требуется в современном концептуально-рекламно-дизайнерском мире, но выглядит, действительно, как наскальная живопись" (Наташа Янковская).
13:19