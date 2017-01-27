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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Исторический логотип Поморской филармонии заменили трендовым

Новый логотип, по задумке авторов, представляет собой "сердце музыки". Он объединяет сразу несколько образов, главными из которых являются орган и сердце. Однако северяне не оценили креатив нового руководства филармонии.
Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года известный в Архангельске активист и креативщик, бывший директор центра творческих инициатив «Футурист» Василий Ларионов занял пост руководителя Поморской филармонии. В местных СМИ эта информация не афишировалась. Любопытно, что Поморскую филармонию уже накрыл ряд нововведений.

- Со сменой директора возникло много новаторских идей и проектов. В том числе, изменение фирменного стиля Поморской филармонии. Это касается не только самого логотипа, но и оформления афиш, абонементов, табличек, визиток. Изменения будут в стиле оформления постов в социальных сетях и на официальном сайте, - сообщила пресс-секретарь Поморской филармонии Надежда Волкова.

Пользователи соцсети неоднозначно восприняли новый логотип:

"Старый логотип сердцу роднее. Он как-то живее выглядел, нежели новый" (Елизавета Берсеневская).

"Музыка более сложна, состоит не только из ритма, но и мелодии. Логотип неудачный, примитивный! Для примера - логотип Венской филармонии, сразу чувствуется красота и гармония музыки и соответствующее к музыке отношение" (Ольга Полякова).

"Логотип современный, концептуальный. А вензеля и колоски - пережиток прошлого тысячелетия" (Анна Святославова).

"Наверное, подобное упрощение требуется в современном концептуально-рекламно-дизайнерском мире, но выглядит, действительно, как наскальная живопись" (Наташа Янковская).

  
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просмотров: 167
дата: 27.01.17 | 12:52
комментариев: 1
0 0
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Комментарии пользователей
Vadimych (1)
Да, когда коту делать нечего, он...
27.01.17
13:19
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