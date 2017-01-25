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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Известный пианист Рувим Островский выступил в Архангельске

Ценителей симфонической музыки собрал накануне в Кирхе Архангельский государственный камерный оркестр. Программа, посвященная творчеству В.А. Моцарта, была открыта Маленькой ночной серенадой, ставшей в наши дни одним из хитов.
Но главный акцент программы вечера был поставлен на Пятнадцатом концерте для фортепиано с оркестром. Солистом выступил известный пианист Рувим Островский. Каждое его появление на архангельской сцене с нетерпением ждут и слушатели, и музыканты всего города.

Мария Паломодова окончила Архангельский музыкальный колледж и теперь получает образование в Нижегородской консерватории, а на зимние каникулы вернулась в родной город.

- Расскажи, пожалуйста, часто ли тебе как пианисту приходится сталкиваться с произведениями Моцарта?

- На первом курсе выбор программы подчиняется определенным требованиям, например, обязательны для исполнения такие композиторы, как Гайдн и Бах. В дальнейшем выбор программы будет свободен, и, несомненно, появится музыка Моцарта.

- Сочинения Моцарта подходят для всех этапов постижения музыкального мастерства?

- Музыканты сталкиваются с сочинениями Моцарта на всем своем ученическом пути, и чем старше становится исполнитель, тем больше накапливается жизненного, профессионального опыта, и тем более глубоким и осознанным получается исполнение.

- Часто музыку Моцарта сравнивают с солнечным светом. Согласна ли ты с таким мнением?

- Да, это отмечали многие знаменитые музыканты. Действительно, Моцарт и сам – словно солнце! Ведь его музыка порой лиричная, порой шутливая, но очень живая, с внутренней энергией и одухотворенностью. Все эти качества смогли воплотить в своей игре Рувим Аронович и музыканты оркестра.

Сами же музыканты отмечают, что концерт для них – это всегда праздник, но последний запомнился особо. «На всем пути подготовки программы случались совершенно разные непредвиденные ситуации – вплоть до самого концерта! Но каждый выход на сцену – это праздник, жизнь и драйв. В отличие от близких к идеальным студийных записей, «живое» исполнение включает в себя также и некоторый риск, делает вероятными и неточности, и, порой, ошибки. Прошедший концерт и подготовка к нему были «богаты» на форс-мажоры, однако, это и свойственно жизни. К слову, этот Концерт Моцарта из всех, исполненных совместно с Рувимом Островским, был по счету тринадцатым. Несчастливый случай? - нет же!» - комментирует художественный руководитель оркестра Владимир Онуфриев.

Наш слушатель Игорь делится впечатлениями:

- В последнее время удается бывать на концертах классической музыки почти регулярно. Для меня это как отдых и приятное времяпровождение, ведь такая музыка отвлекает от обычной жизни. Также мне интересно слышать и музыку композиторов XX века, поскольку это зачастую новое, хоть и не всегда привычное звучание.

А в продолжение фортепианно-оркестровой зимы пройдет вечер музыки композиторов XX века для настоящих гурманов музыкального вкуса – «Фортепианные деликатесы», которые 7 февраля с оркестром исполнит нижегородский пианист Руслан Разгуляев! Концерт начнется в 19 часов в Биржевом зале Гостиных дворов. 
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автор: Архангельский К.
просмотров: 70
дата: 25.01.17 | 18:49
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