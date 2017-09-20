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Культура | Главные новости

Юбилейный сезон Поморская филармония отметит яркими концертами и проектами

сегодня 20:15
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В Камерном зале Поморской филармонии состоялась пресс-конференция, посвящённая юбилейному 80-у концертному сезону.
 
 
 
 
 
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Представители СМИ, фотографы и блогеры услышали главные новости от директора филармонии Василия Ларионова и посетили экскурсию по историческому зданию Кирхи. Гости услышали историю уникального северного органа и познакомились с устройством концертного рояля, побывали в артистических комнатах и увидели Камерный зал глазами артистов, выходящих на сцену.

Башня Кирхи тоже показалась журналистам во всей красе. Подняться туда непросто: нужно преодолеть множество ступеней и быть крайне осторожным. Но тем, кто не боится трудностей, открывается замечательный вид на город и Северную Двину. В башне установлены колокола, которые «родились» в Воронеже в 1991 году. Можно позвонить в них традиционным способом, а также запустить электронный механизм одним нажатием на кнопку. Жители Архангельска не слышат колокольный звон из Кирхи неспроста: это может нарушить сложнейшие настройки органа, к тому же рядом со зданием находятся жилые дома.

Вторая часть встречи была посвящена непосредственно новому сезону, который изобилует яркими концертами и проектами. Юбилейный сезон ознаменован очень важным событием: Камерный оркестр под управлением Владимира Онуфриева входит в состав Поморской филармонии и становится Архангельским филармоническим камерным оркестром. Свой концертный сезон оркестр начнёт уже 22 сентября новой российско-норвежской программой «The Arctic Symphoniette».

Филармония скоро будет отмечать сразу три значимых даты: самой Кирхе исполнится 250 лет (и старше неё в Архангельске только Гостиные дворы и Свято-Троицкий храм), Поморской филармонии – 80 лет, а Камерному залу – 30. В перспективе – реновация Кирхи к юбилею. Простор для перемен огромен: от развития доступной среды и внутреннего ремонта до внешней подсветки здания. Зрители в новом сезоне услышат море самой разной музыки: от незыблемой классики знаменитых композиторов до джаза и духовных песен афроамериканцев. Джаза будет много: в филармонии зрители отпразднуют его Международные дни, а для детей открыты джазовые абонементы от Тима Дорофеева. Продолжатся и получат новое дыхание полюбившиеся зрителям циклы концертов в Морском музее и Гостиных дворах.

Среди концертных программ множество новинок: это концерт «Бах и Лютер» к 500-летию Реформации в Европе, «Октябрьская трилогия», Голливудские хиты на Новый год, грандиозная Ночь музыки и многое другое. А полноценных музыкальных фестивалей в новом сезоне будет уже пять. Среди нововведений – запуск клубной карты, дающей владельцам бонусы, привилегии и право на участие в акциях, а также открытие в Кирхе детской игровой площадки, где самым маленьким слушателям будет комфортно совмещать занятия музыкой с играми и отдыхом. 
Автор: Филармония
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