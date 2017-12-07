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Культура | Главные новости

Юных архангелогородцев приглашают в мир удивительных приключений

вчера 19:20
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Театральная студия «Ананас» приглашает организованные группы школьников, а также семьи с детьми на увлекательное театрализованное представление «Волшебные кристаллы планеты Элион».
 
 
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Представление состоится 10 декабря в 13 часов в большом зале Архангельского городского культурного центра.

Зрителей ждёт совершенно невероятная история, которая произошла в современном, ничем не примечательном городе. Обычным школьникам выпала миссия по спасению планеты Земля, погрузившейся в царство Мрака. На помощь детям приходят фантастические существа – повелители стихий, хранители планеты Элион. Зрителей ждут захватывающие приключения, множество интересных поворотов сюжета, и, конечно же, счастливый финал.

В финале представления среди зрителей будет разыгран подарочный сертификат на 1500 рублей для приобретения подарка в магазине «Конфетти».

Представление будет интересно и взрослым, и детям от трёх лет.

Автор: АГКЦ
149 0
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