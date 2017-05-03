Архангельск: Культура

История региона в портретах современников: такова главная идея фотовыставки «Ровесники Архангельской области» и одноимённого конкурса, которые приурочены к 80-летию нашего региона.

Автор идеи и организатор выставки – известный архангельский фотограф Николай Гернет. Основу экспозиции составят портреты северян, родившихся в 1937 году.

Фотограф уже побывал в Холмогорском, Приморском, Пинежском, Мезенском, Каргопольском, Няндомском районах, Архангельске и Северодвинске. Впереди – ещё несколько фотоэкспедиций.

Рабочие и колхозники, судостроители и дорожники, доярки и шпалоукладчики, врачи и педагоги, художники и киномеханики. В этих лицах и судьбах – характер эпохи и отражение истории Русского Севера. Они пережили военное детство, самоотверженно трудились на благо своей страны и родного края, сумели сохранить внутренний свет и жизненный оптимизм.

Фотопортреты и зарисовки о северянах лягут в основу фотовыставки, которая откроется в сентябре 2017 года в столице Поморья. Планируется, что впоследствии её смогут увидеть и жители других муниципальных образований.

Также на выставке будут представлены фотографии участников областного фотоконкурса, который также называется «Ровесники Архангельской области».

Фотографии своих родственников, знакомых, знаменитых земляков, которым в 2017 году исполняется 80 лет, до 20 мая можно направить по электронной почте: rovesniki80@mail.ru.

Главное условие: жизнь и трудовой путь героев снимков должны быть связаны с Архангельской областью, даже если они не являются её уроженцами. Итоги конкурса будут подведены в сентябре 2017 года.