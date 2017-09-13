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Культура | Главные новости

Кинофестиваль приарктических стран «Arctic open» впервые пройдет в Архангельске

вчера 11:44
270 1
Он будет логическим продолжением фестиваля «Берегиня», который войдет в новый проект как фестиваль любительских фильмов. Уже поступили первые 100 заявок на участие в «арктическом» кинофоруме.
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Кинофестиваль «Arctic open» состоится в Архангельске и Северодвинске с 7 по 9 декабря 2017 года. Прием заявок продлится до 1 октября. Оценка конкурсных работ будет проходить с 10 ноября до 7 декабря.

Фестиваль «Arctic open» – победитель конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации, создан по инициативе Поморского культурного фонда «Берегиня». Главной своей целью новый кинофорум ставит интеграцию и сближение культур стран Арктического региона.

Участниками «Arctic Open» могут стать кинематографисты из восьми стран, входящих в Арктическую зону: России, Дании, Швеции, Норвегии, Канады, США , Исландии , Финляндии. При отборе конкурсных работ, предпочтение отдается игровым и документальным фильмам, раскрывающим темы развития национальной культуры, формирование личности и поиск духовно-нравственных ориентиров в современном, глобальном мире сотрудничества природы и человека.

Известно, что председателем национального жюри кинофестиваля станет известный кинорежиссер Владимир Хотиненко. Международное жюри возглавит президент Евразийской Академии телевидения и радио – Валерий Рузин. 
270 1
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naprimer
14.09.17
00:53
Нормально. Хотя бы, страны-участники перечислены действительно приарктические, без всякой жёлтой саранчи. Одно крайне плохо, город стал пиар-ктическим, кроме фестивалей, форумов и т.п., реального отношения к Арктике уже точно не светит, увы, новый флот распределён и надолго. Российских или западных пароходов и инвестиций не будет, местные 10%-е только и могут- расшаркиваться перед китаёзами
 
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Кинофестиваль приарктических стран «Arctic open» впервые пройдет в Архангельске
Кинофестиваль приарктических стран «Arctic open» впервые пройдет в Архангельске
Он будет логическим продолжением фестиваля «Берегиня», который войдет в новый проект как фестиваль любительских фильмов. Уже поступили первые 100 заявок на участие в «арктическом» кинофоруме.
вчера 11:44
271 1
naprimer: Нормально. Хотя бы, страны-участники перечислены действительно приарктические, без всякой...
 
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