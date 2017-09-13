Кинофестиваль приарктических стран «Arctic open» впервые пройдет в Архангельске

Он будет логическим продолжением фестиваля «Берегиня», который войдет в новый проект как фестиваль любительских фильмов. Уже поступили первые 100 заявок на участие в «арктическом» кинофоруме.

Кинофестиваль «Arctic open» состоится в Архангельске и Северодвинске с 7 по 9 декабря 2017 года. Прием заявок продлится до 1 октября. Оценка конкурсных работ будет проходить с 10 ноября до 7 декабря.Фестиваль «Arctic open» – победитель конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации, создан по инициативе Поморского культурного фонда «Берегиня». Главной своей целью новый кинофорум ставит интеграцию и сближение культур стран Арктического региона.Участниками «Arctic Open» могут стать кинематографисты из восьми стран, входящих в Арктическую зону: России, Дании, Швеции, Норвегии, Канады, США , Исландии , Финляндии. При отборе конкурсных работ, предпочтение отдается игровым и документальным фильмам, раскрывающим темы развития национальной культуры, формирование личности и поиск духовно-нравственных ориентиров в современном, глобальном мире сотрудничества природы и человека.Известно, что председателем национального жюри кинофестиваля станет известный кинорежиссер Владимир Хотиненко. Международное жюри возглавит президент Евразийской Академии телевидения и радио – Валерий Рузин.