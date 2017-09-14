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Культура | Главные новости

Контактный театр под руководством опытнейшего актера создадут в Архангельске

вчера 22:29
95 1
Играть в театре будут люди с полной и частичной потерей зрения, режиссером станет Константин Феофилов, старейший актер-мужчина Архангельского театра драмы.
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Пожилые люди часто сталкиваются с ощущением изолированности, ненужности, бедности эмоциональной и интеллектуальной жизни.

По разным причинам они лишены возможности ходить в театр. Но даже придя туда, они не видят, что происходит на сцене, не видят в каких костюмах одеты герои, а слышат только диалоги.

В России вообще не так много театров, которые ориентируются не только на здорового зрителя, но и на людей с ограниченными возможностями. 

Уникальность контактного театра в том, что зрители, среди которых незрячие люди, не просто будут слушать и смотреть спектакль, а полностью погрузятся в атмосферу происходящего вместе с героями спектакля.

Театр появится благодаря программе "Активное поколение", в рамках которой выделено финансирование на создание костюмов. Авторы проекта - команда областной организации всероссийского ообщества слепых, помогать ей будет общественная организация инвалидов "Надежда", режиссером выступит артист театра драмы им. Ломоносова - Константин Владимировчи Феофилов. 
Автор: Анастасия Ч.
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Vadimych
14.09.17
22:59
Почтенный актёр-шедеврально!
 
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Контактный театр под руководством опытнейшего актера создадут в Архангельске
Контактный театр под руководством опытнейшего актера создадут в Архангельске
Играть в театре будут люди с полной и частичной потерей зрения, режиссером станет Константин Феофилов, старейший актер-мужчина Архангельского театра драмы.
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