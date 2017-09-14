Контактный театр под руководством опытнейшего актера создадут в Архангельске

Пожилые люди часто сталкиваются с ощущением изолированности, ненужности, бедности эмоциональной и интеллектуальной жизни.По разным причинам они лишены возможности ходить в театр. Но даже придя туда, они не видят, что происходит на сцене, не видят в каких костюмах одеты герои, а слышат только диалоги.В России вообще не так много театров, которые ориентируются не только на здорового зрителя, но и на людей с ограниченными возможностями.Уникальность контактного театра в том, что зрители, среди которых незрячие люди, не просто будут слушать и смотреть спектакль, а полностью погрузятся в атмосферу происходящего вместе с героями спектакля.Театр появится благодаря программе "Активное поколение", в рамках которой выделено финансирование на создание костюмов. Авторы проекта - команда областной организации всероссийского ообщества слепых, помогать ей будет общественная организация инвалидов "Надежда", режиссером выступит артист театра драмы им. Ломоносова - Константин Владимировчи Феофилов.