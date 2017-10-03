Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
01.10.17
1711
01.10.17
1681
01.10.17
964
02.10.17
946
02.10.17
806
02.10.17
791
02.10.17
764
реклама
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Культура | Главные новости

Красоты Пинежья представлены на международной фотовыставке в Москве

сегодня 16:04
71 0
В Москве 30 сентября в Дарвиновском музее состоялось открытие выставки лучших работ первого фото- и видеоконкурса «Путешествуя – помогай»  от Международного Центра Ответственного Туризма.
 >

В рамках конкурса известные фотографы, путешественники и журналисты, вошедшие в состав конкурсного жюри, посмотрели более 500 присланных работ, прежде чем отобрать победителей.

Лучшие работы участников размещены на выставке в Дарвинском музее в Москве. Среди них и фото- и видеоработы о красотах Пинежья, которые на конкурс представил лесной отель «Голубино» - фотографии «Такая разная жизнь рядом» (номинация «Сезон»), «Пинежские персики» (номинация "Говорящий сувенир") и видеоролик, посвящённый празднику "День Оленя", состоявшемуся в Пинежском районе 8 марта 2017 года.

Как отметила директор по развитию «Голубино» Анна Клепиковская, на открытии выставки они рассказали посетителям о достопримечательностях, обычаях и традициях Поморья, провели викторину с вопросами об Архангельской области, а для самых маленьких гостей организовали мастер-класс по рисованию логотипа к «Дню Оленя».

В музее увидеть экспозицию можно до 23 ноября по адресу: ул. Вавилова, 57, 5 этаж.

 
Автор: Cozonova
71 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
Получивший взятку в виде бани архангельский чиновник распрощался с имуществом
Культура | Новости раздела
 
Красоты Пинежья представлены на международной фотовыставке в Москве
Красоты Пинежья представлены на международной фотовыставке в Москве
В Москве 30 сентября в Дарвиновском музее состоялось открытие выставки лучших работ первого фото- и видеоконкурса «Путешествуя – помогай»  от Международного Центра Ответственного Туризма.
сегодня 16:04
72
 
Власти Поморья рассматривают возможность похорон жены Фёдора Абрамова рядом с мужем
Власти Поморья рассматривают возможность похорон жены Фёдора Абрамова рядом с мужем
Людмилу Крутикову-Абрамову могут похоронить в Архангельской области в деревне Веркола, на абрамовском угоре, том самом месте, где упокоен классик деревенской прозы Фёдор Абрамов.
сегодня 15:08
131
 
Один из ярких интеллектуалов современности Владимир Познер выступит в Архангельске
Один из ярких интеллектуалов современности Владимир Познер выступит в Архангельске
Сегодня вечером в архангельском драмтеатре зрители встретятся лицом к лицу с одним из талантливейших рассказчиков, профессиональным журналистом, писателем и телеведущим, выдающимся художником мысли и слова – Владимиром Познером.
сегодня 11:48
236 2
Boater: Художником мысли? Хм. Неплохо-неплохо. ...
 
Новая цирковая арена может появиться в Архангельске
Новая цирковая арена может появиться в Архангельске
«Росгосцирк» планирует в ближайшие годы модернизировать все подведомственные цирки. Шанс на новое здание цирка есть и у Архангельска, переговоры уже начались.
сегодня 11:35
486 3
Kirill K.: 116 - это кроме того . Читайте внимательно. Вот на эти кроме того ,......
 
На 98-м году жизни в Петербурге скончалась жена летописца Пинежья Фёдора Абрамова
На 98-м году жизни в Петербурге скончалась жена летописца Пинежья Фёдора Абрамова
Сердце мыслителя, литературного критика, жены и соратницы классика деревенской прозы Фёдора Абрамова перестало биться накануне вечером. Людмиле Крутиковой-Абрамовой было 97 лет.
сегодня 09:57
325
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080