Красоты Пинежья представлены на международной фотовыставке в Москве

В Москве 30 сентября в Дарвиновском музее состоялось открытие выставки лучших работ первого фото- и видеоконкурса «Путешествуя – помогай» от Международного Центра Ответственного Туризма.

В рамках конкурса известные фотографы, путешественники и журналисты, вошедшие в состав конкурсного жюри, посмотрели более 500 присланных работ, прежде чем отобрать победителей.

Лучшие работы участников размещены на выставке в Дарвинском музее в Москве. Среди них и фото- и видеоработы о красотах Пинежья, которые на конкурс представил лесной отель «Голубино» - фотографии «Такая разная жизнь рядом» (номинация «Сезон»), «Пинежские персики» (номинация "Говорящий сувенир") и видеоролик, посвящённый празднику "День Оленя", состоявшемуся в Пинежском районе 8 марта 2017 года.

Как отметила директор по развитию «Голубино» Анна Клепиковская, на открытии выставки они рассказали посетителям о достопримечательностях, обычаях и традициях Поморья, провели викторину с вопросами об Архангельской области, а для самых маленьких гостей организовали мастер-класс по рисованию логотипа к «Дню Оленя».



В музее увидеть экспозицию можно до 23 ноября по адресу: ул. Вавилова, 57, 5 этаж.