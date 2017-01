Архангельск: Культура

Готовится к открытию фотовыставка «ИМЯРЕК: Мезень, Пинега, Двина, Гридина и их люди…». На экспозиции будут представлены работы архангельских фотохудожников Ивана и Юлии Поповых.

На снимках запечатлены крупные реки Архангельской области и жители окрестных деревень. Авторы знакомят зрителя с местами, куда трудно добраться, и с людьми, которые свою жизнь прожили на берегу реки.

На вернисаже будет представлена новая книга «Мезени живая вода», иллюстрированная фотографиями Поповых. Ее авторы Василий Матонин и Светлана Рапенкова встречались с жителями Лешуконского и Мезенского районов, которые щедро делились воспоминаниями, размышлениями о жизни, песнями. Записанные на диктофон и переложенные на бумагу беседы с ними и послужили основой книги.

Иван и Юлия Поповы – неоднократные победители и финалисты многих престижных фотоконкурсов, в том числе The Best of Russia, конкурса Русского Географического общества «Самая красивая страна», участники международных и региональных выставок.

Открытие выставки состоится 4 февраля 2017 года в 14:00.