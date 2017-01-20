наверх
Новости Архангельска
20 января, пятница 22:56
$59.35
63.18
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
16.01.17
Архангельский крематорий установил колумбарий
445
12.01.17
Новый автомобильный бренд из «Поднебесной» HAVAL уже в Архангельске
158
19.01.17
7 хитов по суперценам в магазине «Лес и Дом»
125
19.01.17
Пенсионный фонд продолжит совершенствовать электронные сервисы в 2017 году
122
19.01.17
Любящим авторскую музыку архангелогородцам предлагают почувствовать очарование зимы
115
19.01.17
Зимняя сказка от Жанны Беликовой: литературно-музыкальный вечер в кругу друзей
95
19.01.17
В кругу друзей и коллег: почетный новодвинец отметил юбилей
94
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Красоты рек Русского Севера покажут на выставке в Гостиных дворах

Готовится к открытию фотовыставка «ИМЯРЕК: Мезень, Пинега, Двина, Гридина и их люди…». На экспозиции будут представлены работы архангельских фотохудожников Ивана и Юлии Поповых.

На снимках запечатлены крупные реки Архангельской области и жители окрестных деревень. Авторы знакомят зрителя с местами, куда трудно добраться, и с людьми, которые свою жизнь прожили на берегу реки.

На вернисаже будет представлена новая книга «Мезени живая вода», иллюстрированная фотографиями Поповых. Ее авторы Василий Матонин и Светлана Рапенкова встречались с жителями Лешуконского и Мезенского районов, которые щедро делились воспоминаниями, размышлениями о жизни, песнями. Записанные на диктофон и переложенные на бумагу беседы с ними и послужили основой книги.

Иван и Юлия Поповы – неоднократные победители и финалисты многих престижных фотоконкурсов, в том числе The Best of Russia, конкурса Русского Географического общества «Самая красивая страна», участники международных и региональных выставок.

Открытие выставки состоится 4 февраля 2017 года в 14:00.

  
версия для печати
  
просмотров: 320
дата: 20.01.17 | 17:11
комментариев: 0
1 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080